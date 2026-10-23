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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام مروی و غلامعلی حداد عادل انجام شد

تجلیل از ۶۰ ستاره علمی ایران در آستان قدس رضوی

1 در سال جاری، کاروان علمی ایران در میادین بین‌المللی خوش درخشید و با فتح قله‌های جهانی در المپیاد‌ها و رکورد‌های تازه در کنکور، افتخارات بی‌نظیری آفرید. اوج این سرافرازی‌ها در بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) تبلور یافت
جوان آنلاین: در سال جاری، کاروان علمی ایران در میادین بین‌المللی خوش درخشید و با فتح قله‌های جهانی در المپیاد‌ها و رکورد‌های تازه در کنکور، افتخارات بی‌نظیری آفرید. اوج این سرافرازی‌ها در بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) تبلور یافت؛ جایی که آستان قدس رضوی میزبان ۶۰ تن از نخبگان برجسته کشور شامل ۲۸ رتبه برتر کنکور و ۳۲ مدال‌آور جهانی شد. این آیین باشکوه با حضور تولیت آستان و چهره‌های برجسته علمی کشور برگزار شد تا فراتر از یک تقدیر ساده، تجلی‌گر پیوند عمیق میان دانش، معنویت و مسئولیت اجتماعی نسل جوان و توانمند ایران اسلامی باشد و عزم ملی را برای حمایت از این سرمایه‌های انسانی دوچندان کند. 
 
 حضور نخبگان علمی در حرم مطهر رضوی بازتاب‌دهنده دستاورد‌های خیره‌کننده دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۶ میلادی است. با تلاش نخبگان ایرانی، مجموع مدال‌های طلای المپیاد‌های علمی بین‌المللی کشور به ۱۸ عدد رسیده که جهش چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از جمله درخشش‌های بی‌نظیر این دوره، کسب عنوان قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک با پنج مدال طلا بود که برای سومین سال پیاپی تکرار شد. همچنین در المپیاد جهانی جغرافیا، مدال برنز ایران و کسب رتبه نخست جهانی در بخش پوستر با موضوع دریاچه ارومیه، گواهی بر استمرار خلاقیت و پویایی فرزندان این مرز و بوم در عرصه‌های بین‌المللی بود. 
بر همین اساس، مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی با حضور آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، و دکتر غلامعلی حداد عادل در حرم مطهر رضوی برگزار شد. مسئولان و چهره‌های علمی حاضر در این آیین، بر ضرورت صیانت و مراقبت همه‌جانبه از این سرمایه‌های بی‌بدیل انسانی تأکید کردند. 
در این مراسم، آیت‌الله مروی، ضمن تبریک این پیروزی‌های درخشان، این توفیقات را مرهون استعدادیابی دقیق، تلاش شبانه‌روزی خانواده‌ها و توکل به خداوند دانست و بر شکرگزاری این نعمت بزرگ تأکید کرد. دکتر حداد عادل نیز با مرور تاریخچه تشکیل المپیاد‌ها از سال ۱۳۶۵، هشدار داد که علم بدون اخلاق و ایمان می‌تواند خطرساز باشد و از نخبگان خواست دانش خود را در خدمت حل مسائل کلان کشور و پیشرفت ایران قرار دهند. 
در همین راستا، پیشنهاد‌هایی نظیر ایجاد دانشگاهی ویژه برگزیدگان المپیاد‌ها مطرح شد تا مسیر رشد و بالندگی این استعداد‌ها بیش از پیش هموارتر گردد. 
 عدالت آموزشی و پیوند علم با خدمت 
ابعاد این رویداد ارزشمند تنها به تقدیر از برگزیدگان خلاصه نشد، بلکه تریبون مراسم میزبان دغدغه‌های کلیدی و صمیمانه نخبگان جوان بود. 
هلیا خدابنده‌لو، مدال‌آور جهانی جغرافیا، بر لزوم گسترش عدالت آموزشی و دسترسی برابر دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور به منابع آمادگی تأکید کرد تا استعداد‌های ناب تنها به کلانشهر‌ها محدود نمانند. 
حسین معصومی، دارنده دو مدال طلای جهانی نجوم، نیز خواستار حمایت مستمر و همه‌جانبه از مدال‌آورانی شد که با وجود شایستگی، فرصت حضور در مراحل جهانی را نمی‌یابند. 
در این میان، مدیران آستان قدس رضوی نیز از آمادگی کامل این مجموعه برای ایجاد پیوند میان فعالیت‌های علمی نخبگان و خادمی حرم مطهر خبر دادند تا این ستاره‌های علمی، مسیر پیشرفت خود را با انگیزه‌های معنوی و خدمت خالصانه به جامعه پیوند بزنند و در ساختن آینده‌ای روشن‌تر و آبادتر برای میهن اسلامی نقش‌آفرین‌تر ظاهر شوند.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حداد عادل ، المپیاد ، کنکور
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