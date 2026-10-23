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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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وزیر ارشاد در مراسم افتتاحیه سینما مهر هماگ بجنورد:

افتتاح سینما به تقویت هویت شهری کمک می‌کند

1 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاح سینما مهر هماگ بجنورد با اشاره به اینکه افتتاح سالن‌های سینما به تقویت هویت شهری کمک می‌کند، گفت: امروز تعداد سالن‌های سینمایی کشور به بیش از ۸۵۰ سالن رسیده که بخشی از این رشد حاصل تلاش حوزه هنری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های عمومی بوده است. 

جوان آنلاین: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاح سینما مهر هماگ بجنورد با اشاره به اینکه افتتاح سالن‌های سینما به تقویت هویت شهری کمک می‌کند، گفت: امروز تعداد سالن‌های سینمایی کشور به بیش از ۸۵۰ سالن رسیده که بخشی از این رشد حاصل تلاش حوزه هنری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های عمومی بوده است. 
به گزارش جوان، آیین افتتاحیه رسمی پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد در این شهر برگزار شد. در ابتدای این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به کارکرد‌های مختلف سالن‌های سینما اظهار کرد: یکی از کارکرد‌های مهم سینما، نقش آن در هویت شهری است. شهر‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب توسعه یافته‌اند و جمعیت آنها به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده، در صورت نداشتن سالن سینما ممکن است با نوعی احساس کمبود در هویت فرهنگی خود مواجه شوند. افتتاح سینما در شهر‌هایی که فاقد این امکان هستند یا تعداد سالن‌های محدودی دارند، می‌تواند به تقویت هویت شهری کمک کند. 
صالحی با اشاره به جایگاه سالن‌های سینما در زنجیره تولید و عرضه آثار سینمایی تصریح کرد: سالن سینما آخرین حلقه زنجیره سینماست. نمی‌توان از تولید آثار سینمایی سخن گفت، اما در عین حال سالن‌های کافی برای نمایش آنها نداشت. امروز تعداد سالن‌های سینمایی کشور به بیش از ۸۵۰ سالن رسیده است. بخشی از این رشد حاصل تلاش مؤسسه بهمن سبز و حوزه هنری بوده که با بازسازی و تبدیل سالن‌های قدیمی به مجموعه‌های جدید و همچنین ساخت سالن‌های تازه، در توسعه زیرساخت‌های سینمایی نقش داشته‌اند. در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های عمومی نیز مؤثر بوده است. 
وی در ادامه به طرح «کارت فرهنگ» اشاره کرد و گفت: این طرح با همین نگاه پیش‌بینی شده است تا امکان بهره‌مندی شهروندان از کالا‌ها و خدمات فرهنگی فراهم شود. بخشی از اقدامات حمایتی می‌تواند در سطح ملی و بخشی دیگر متناسب با شرایط هر استان طراحی و اجرا شود. 
در بخش دیگری از این مراسم حمیدرضا جعفریان، رئیس سازمان سینمایی سوره نیز در سخنانی اظهار کرد: ما در سازمان سینمایی سوره سه رکن یا بخش اصلی از فعالیت‌ها را در نظر داریم که باید در کنار یکدیگر پیش بروند. همان‌طور که اشاره شد، ایجاد زیرساخت به‌تنهایی کافی نیست بلکه لازم است در حوزه تولید و عرضه محتوا و همچنین حمایت از هنرمندان و فعالیت‌های سینمایی نیز توجه جدی داشته باشیم. 
وی متذکر شد: سازمان سینمایی سوره سه محور عمده فعالیت دارد که یکی از آنها توانمندسازی هنرمندان و فیلم‌سازان است. فعالیت‌های تولیدی شامل تولید فیلم، انیمیشن، سریال و دیگر محصولات مرتبط با سینما را دنبال می‌کنیم. ما این فعالیت‌ها را به‌عنوان حلقه‌های یک زنجیره می‌بینیم که در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. 
رئیس سازمان سینمایی سوره تصریح کرد: در حوزه توانمندسازی، امسال پانزدهمین دوره جشنواره فیلم ۱۰۰ را برگزار کردیم. همچنین در چند استان کشور، باشگاه‌های فیلم استانی شکل گرفته‌اند که جوانان در آنها به فعالیت فیلم‌سازی می‌پردازند. امیدواریم این ظرفیت‌ها در آینده به تربیت نسل تازه‌ای از فیلم‌سازان و شکل‌گیری آینده سینمای ایران کمک کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سینما ، فرهنگ ، هنر
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