کد خبر: 1386313
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸
سیاست » اخبار کلی

سردار کارگر درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت

5 رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستادکل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت  با صدور پیامی درگذشت پدر بزرگوار شهید  سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستادکل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

متن این پیام به‌ شرح زیر است:

وَ بَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خانواده معظم شهید عالیقدر امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)و اهداء سلام؛

با احترام، درگذشت ابوالشهید و خادم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مرحوم مغفور سید احمد موسوی موجب تأثر و تالم خاطر گردید.

تربیت و پرورش فرزندی مومن و مجاهد فی سبیل الله همچون شهید سرافراز امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی که عمر با برکت خویش را در مسیر اعتلا و دفاع همه‌جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری نمود و با نثار جان گرانبهای خویش برگ‌ زرین دیگری را در صحیفه تاریخ این مرز و بوم ثبت نمود باقیات الصالحات و ذخیره‌ای ارزشمند برای آن پدر بزرگوار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای جمیع بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس و مقاومت  
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

برچسب ها: سردار کارگر ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ، امیر موسوی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نوستالژی آر‌پی‌جی!

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

درمانده و بی‌نقشه

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

تاریخ انقلاب مملوّ از صحنه‌های حضور زینبی بانوان و دختران ایران است

«مهرداد اخلاقی» با رای نمایندگان مجلس وزیر دفاع شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است

پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست

وحشت ژئوپلیتیک باکو در سرکوب حجاب

کشاکش جنگی چپ و راست فرنگ

اختلاف شاید درگیری هرگز!

‌بازداشت قاتل محله باغ‌فیض قبل از فرار به ترکیه

پیام تبریک رئیس بنیاد حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس به مناسبت روز پرستار

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار