سردار کارگر درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستادکل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی درگذشت پدر بزرگوار شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستادکل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

متن این پیام به‌ شرح زیر است:

وَ بَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خانواده معظم شهید عالیقدر امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)و اهداء سلام؛

با احترام، درگذشت ابوالشهید و خادم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مرحوم مغفور سید احمد موسوی موجب تأثر و تالم خاطر گردید.

تربیت و پرورش فرزندی مومن و مجاهد فی سبیل الله همچون شهید سرافراز امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی که عمر با برکت خویش را در مسیر اعتلا و دفاع همه‌جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری نمود و با نثار جان گرانبهای خویش برگ‌ زرین دیگری را در صحیفه تاریخ این مرز و بوم ثبت نمود باقیات الصالحات و ذخیره‌ای ارزشمند برای آن پدر بزرگوار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای جمیع بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر