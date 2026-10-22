روزنامه تلگراف چاپ لندن روز پنجشنبه در گزارشی، با تکرار ادعا‌ها درباره فعالیت جاسوسی روسیه علیه زیرساخت‌های حیاتی انگلیس نوشت، کشتی‌های ماهیگیری این کشور در پوشش فعالیت تجاری، مسیر کابل‌های ارتباطی زیردریایی را شناسایی و رصد می‌کنند.

جوان آنلاین: تلگراف در این گزارش مدعی شد که بررسی داده‌های مربوط به تردد کشتی‌های روسی در چهار سال و نیم گذشته، بیش از ۵۰۰ مورد توقف یا حرکت مشکوک این شناور‌ها را در مجاورت کابل‌های ارتباطی زیردریایی میان انگلیس، اروپا و آمریکا نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی ادعا کرد که کشتی‌های ماهیگیری روسیه با حرکت در سرعت پایین یا توقف‌های طولانی در مسیر کابل‌های ارتباطی، احتمالاً در حال شناسایی موقعیت دقیق این زیرساخت‌ها هستند تا در صورت بروز درگیری نظامی میان روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، امکان هدف قراردادن آنها فراهم شود.

بر اساس این گزارش، تلگراف با بررسی اطلاعات سامانه ماهواره‌ای «گلوبال فیشینگ واچ» و تطبیق آن با نقشه کابل‌های زیردریایی، مدعی شناسایی ۱۷ کشتی روسی شده است که برای مدت طولانی در نزدیکی مسیر این کابل‌ها تردد کرده‌اند.

این روزنامه از جمله به فعالیت یکی از کشتی‌های روسی در شمال اسکاتلند اشاره کرده و مدعی شد که شناور یادشده در آوریل ۲۰۲۳ چندین بار مسیر خود را در امتداد کابل ارتباطی «آتلانتیک کراسینگ یک» تغییر داد. این کابل از جمله مسیر‌های ارتباطی میان آمریکا و کشور‌های اروپایی به شمار می‌رود.

تلگراف همچنین با استناد به اظهارات یک منبع ناشناس در ناتو ادعا کرد که فعالیت کشتی‌های تجاری روسیه تحت نظارت قرار دارد و برخی از این شناور‌ها برخلاف ظاهر تجاری خود، عملاً فعالیت ماهیگیری انجام نمی‌دهند.

مقام‌های انگلیسی بار‌ها روسیه را به تلاش برای تهدید زیرساخت‌های حیاتی این کشور متهم کرده‌اند. ایان موری، معاون امور ارتباطات وزیر فرهنگ انگلیس، در گفت‌و‌گو با تلگراف ضمن تکرار اتهام‌های لندن علیه مسکو مدعی شد که روسیه به استفاده از عوامل تجاری برای پیشبرد برخی فعالیت‌های خود روی آورده است.

مسکو نیز بار‌ها اتهام‌های کشور‌های غربی درباره اقدامات خرابکارانه علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا را رد کرده و این ادعا‌ها را بخشی از فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی غرب علیه روسیه دانسته است. مقام‌های روسیه همچنین بر ضرورت ارائه شواهد معتبر برای اثبات چنین اتهام‌هایی تأکید کرده‌اند.