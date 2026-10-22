ستاره ترکیه رئال مادرید به خاطر تاثیرگذاری در ضربه‌ام‌باپه از او عذرخواهی کرد.

جوان آنلاین: آردا گولر، ستاره ترکیه‌ای رئال مادرید، پس از پیروزی پرگل تیمش برابر لایپزیگ در لیگ قهرمانان اروپا، پیامی طنزآمیز برای کیلیان‌ام‌باپه، هم‌تیمی فرانسوی خود فرستاد؛ پیامی که به ماجرای جنجالی گل دوم رئال مادرید و اختلاف‌نظر‌ها درباره صاحب اصلی این گل مربوط می‌شد.

به گزارش ایسنا، گولر پس از پایان مسابقه، تصاویری از این دیدار را در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که یکی از آنها او را در کنار‌ام‌باپه، در حالی که هر دو می‌خندیدند، نشان می‌داد. او در توضیح این تصاویر نوشت: بابت دزدیدن گلت عذر می‌خواهم؛ ممنونم!‌ام‌باپه نیز در واکنش به پیام هم‌تیمی خود، با لحنی دوستانه پاسخ داد: «برادر کوچک‌ترم.»

این گفت‌وگوی شوخی‌آمیز پس از آن شکل گرفت که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) گل دوم رئال مادرید را به نام آردا گولر ثبت کرد؛ گلی که پیش از عبور توپ از خط دروازه، برخوردی از سوی بازیکن ترکیه‌ای داشت، در حالی که‌ام‌باپه نیز در شکل‌گیری آن نقش اصلی را ایفا کرده بود.

گل جنجالی رئال مادرید چگونه به ثمر رسید؟

گل دوم که در دقیقه ۵۲ به ثمر رسید، با ارسال جود بلینگام آغاز شد. توپ به سمت‌ام‌باپه رفت و مهاجم فرانسوی با ضربه سر آن را به طرف دروازه هدایت کرد، اما گولر در نزدیکی خط دروازه با توپ تماس پیدا کرد و آن را وارد دروازه کرد.

این صحنه بحث‌های زیادی میان هواداران و رسانه‌ها درباره صاحب اصلی گل به راه انداخت. با این حال، یوفا در وب‌سایت رسمی خود نام آردا گولر را به‌عنوان گلزن ثبت کرد.

این گل، نخستین گل آردا گولر در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا و سومین گل او در مجموع بازی‌هایش در این رقابت‌ها بود. او پیش‌تر در فصل گذشته دو بار دروازه بایرن مونیخ را باز کرده بود.



رئال مادرید با پیروزی برابر لایپزیگ، نهمین امتیاز خود را در مرحله لیگ کسب کرد و با ثبت سه پیروزی در سه مسابقه ابتدایی، موقعیت خود را در مسیر صعود مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی تقویت کرد.



شاگردان رئال مادرید اکنون خود را برای دیدار حساس برابر بارسلونا در ال‌کلاسیکوی لالیگا آماده می‌کنند؛ مسابقه‌ای که قرار است یک‌شنبه آینده برگزار شود.

رئال امیدوار است با تکیه بر پیروزی برابر لایپزیگ، روند نتایج مثبت خود را ادامه دهد. در همین حال، گولر نیز تلاش می‌کند جایگاه خود را در ترکیب تیم تثبیت کند؛ بازیکنی که این بار علاوه بر گلزنی، با پیام شوخی‌آمیزش به‌ام‌باپه نیز توجه‌ها را به خود جلب کرد.