افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت قطار از اول آبان ماه

جوان آنلاین: ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار از افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت قطار‌های مسافری از اول آبان‌ماه خبر داد و گفت: با وجود تمام تلاش‌ها، امکان ارائه خدمات مورد انتظار مردم با قیمت‌های قبلی فراهم نبود؛ از این رو، درخواست افزایش نرخ بلیت را از مراجع قانونی مطرح کردیم.

به گزارش مهر، وی افزود: درخواست اولیه ما برای افزایش نرخ بلیت قطار، رقمی بیشتر از میزان افزایش مورد موافقت بود و با افزایش ۳۹ درصدی قیمت بلیت موافقت شد، اما راه‌آهن و مقامات این مجموعه تأکید کردند که فعلاً میزان افزایش نرخ بلیت به ۲۰ درصد محدود شود.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به ضرورت توجه به توان اقتصادی مسافران بیان کرد: افرادی که از خدمات حمل‌ونقل ریلی استفاده می‌کنند، عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند؛ بنابراین، از اول آبان‌ماه نرخ بلیت قطار‌های مسافری را ۲۰ درصد افزایش دادیم تا بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.

وب در تشریح دلایل افزایش نرخ بلیت قطار و هزینه‌های شرکت‌های ریلی گفت: بخش عمده هزینه‌های این شرکت‌ها به تأمین و نگهداری ناوگان و همچنین هزینه‌های پرسنلی مربوط می‌شود.

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌های نیروی انسانی در بخش خدمات حمل‌ونقل ریلی، در مقایسه با نیروی انسانی مورد استفاده در سایر بخش‌های تولید، سهم قابل‌توجهی دارد. از سوی دیگر، نگهداری ناوگان نیز به دلیل وارداتی بودن قطعات و افزایش چندبرابری نرخ ارز، با رشد هزینه‌ها مواجه شده است.