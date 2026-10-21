جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به نیاز‌های معیشتی و مسکن پاسداران گفت: رفع دغدغه‌های زندگی و تامین نیاز‌های اساسی نیرو‌های سپاه، زمینه خدمت‌رسانی بهتر آنان و تقویت توان عملیاتی این مجموعه را فراهم می‌کند.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح ۶۶ واحد مسکونی نور در مجتمع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اراک، با اشاره به نقش معنویت و عبادت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: یکی از مولفه‌های مهم در سلسله‌مراتب فرماندهی سپاه، توجه به نیاز‌های معیشتی و زندگی پاسداران است تا آنان بدون دغدغه‌های جانبی، وظایف و ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی با اشاره به ماموریت‌های گسترده سپاه در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه در شمال غرب و جنوب شرق کشور ماموریت‌های خود را دنبال می‌کند و در این مسیر شهید می‌دهد و سپاه‌های استانی نیز با تکیه بر الگو‌های دفاع محله‌محور، سازماندهی بسیج و تشکیل یگان‌های مختلف، نقش مهمی در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی ایفا می‌کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: نیرو‌های مستقر در مناطق مختلف، از جمله یگان‌های تکاور، تیپ‌های مردم‌پایه و یگان‌های امنیتی، تلاش‌های گسترده‌ای برای تامین امنیت و دفاع از کشور انجام می‌دهند و بسیاری از این مجاهدت‌ها کمتر در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

سردار ایزدی با توصیف فعالیت‌های این نیرو‌ها به‌عنوان حماسه‌ای عاشورایی، بیان کرد: پاسداران و بسیجیان در دفاع از کیان انقلاب و نظام اسلامی، مظلومانه به شهادت می‌رسند و جانباز می‌شوند و شایسته است که در کنار قدردانی از این ایثارگری‌ها، برای بهبود شرایط زندگی آنان نیز اقدامات موثری انجام شود.

وی با اشاره به نقش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز گفت: این نیرو با اقتدار در منطقه حضور دارد و از حقوق ملت ایران دفاع می‌کند؛ ازاین‌رو، مجموعه‌های مختلف سپاه باید از منظر خدمات و پشتیبانی نیز مورد توجه قرار گیرند.

توجه به مسکن پاسداران، اقدامی در مسیر خدمت به خانواده‌های ایثارگر

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، افتتاح مجتمع مسکونی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را اقدامی ارزشمند در راستای خدمت به پاسداران دانست و از تلاش مسئولان و مجموعه‌های اجرایی برای تکمیل این طرح قدردانی کرد.

سردار ایزدی با اشاره به اجرای این پروژه در مدت ۳۰ ماه، افزود: با وجود شرایط تورمی و مشکلات موجود، تلاش مجموعه دست‌اندرکاران موجب شد این واحد‌های مسکونی به مرحله افتتاح برسد و امیدواریم این روند با قوت ادامه پیدا کند.

وی، از همکاری استاندار مرکزی، فرماندار اراک و مجموعه راه و شهرسازی این استان در پیشبرد این طرح قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت مسئولان استان مرکزی در اجرای چنین طرح‌هایی ارزشمند است و امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به پاسداران و خانواده‌های آنان فراهم شود.

جانشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به ایثارگری نیرو‌های سپاه قدس، افزود: پاسداران در عرصه‌های مختلف برای حفظ امنیت کشور و انجام ماموریت‌های محوله از جان خود می‌گذرند و این ایثارگری‌ها مسئولیت مجموعه سپاه را برای رسیدگی به وضعیت نیرو‌ها و خانواده‌های آنان سنگین‌تر می‌کند.

سردار ایزدی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های مجموعه سپاه و همکاری مسئولان استانی، اقدامات بیشتری در حوزه مسکن و خدمات رفاهی پاسداران انجام شود و این تلاش‌ها رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشته باشد.

پروژه مسکونی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دارای یک‌هزار و۳۴۲ واحد است.