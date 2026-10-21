کد خبر: 1386173
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۲
سیاست » اخبار کلی
بقائی:

آمریکا نمی‌تواند منطقه را به آشوب بکشد و خودش در جایگاه شاکی بنشیند

3 سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: آمریکا خود مسبب ناامنی و آشوب موجود در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از جهان برای محکوم کردن ایران به‌خاطر ناامنی موجود در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، نوشت: «آن‌ها در کمتر از ۹ ماه، دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند؛ کوکان ما را در میناب سلاخی کردند، دختران ما را در لامرد کشتند، رهبران ما را ترور کردند و با انواع تحریم‌های اقتصادی، فشار بر ایرانیان را تشدید کردند؛ و اکنون بعد از نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ که خودشان امضاء کردند، همزمان با ادعای پیروزی، از جهان می‌خواهند ایران را محکوم کند.»

به گزارش ایرنا، بقائی تصریح کرد: «فراموش نکنیم که جهان امروز تاوان قانون‌شکنی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌پردازد؛ از آشوب در منطقه تا ناامنی اقتصاد و انرژی در اقصی‌نقاط جهان.»

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: «نمی‌توانید آتش‌افروزی کنید، منطقه را به آشوب بکشید و بعد در جایگاه شاکی بایستید و از دیگران بخواهید قربانی را محکوم کنند. نمی‌توانید با وارونه جلوه‌دادن جای متجاوز و قربانی، از مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنید.»

 مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۸ مهر ۱۴۰۵، در مصاحبه با راهول جوشی از شبکه هندی «نت‌ورک۱۸» خواستار اتحاد جهان برای محکوم‌کردن اقداماتی شد که او به ایران در حمله به کشتی‌های تجاری نسبت می‌دهد.

روبیو با انتساب ادعا‌های غیرواقعی به ایران گفت: «متأسفانه ایران دست به کاری می‌زند که واقعاً باید موضوع بحث مردم باشد. آنچه واقعاً باید درباره‌اش صحبت کنند این است که با دولتی روبه‌رو هستیم که آشکارا، آشکارا، می‌گوید: ما کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دهیم؛ تلاش می‌کنیم دریانوردانی را بکشیم که هیچ ارتباطی با جنگ ندارند؛ تلاش می‌کنیم کشتی‌های تجاری را غرق کنیم. از زمان جنگ جهانی دوم چنین چیزی ندیده‌اید.»

وزیر خارجه آمریکا با وارونه‌نمایی سیاست‌های تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا ادعا کرد: «آن‌ها از تاکتیک‌های زیردریایی‌های آلمان نازی استفاده می‌کنند؛ و این همان چیزی است که جهان باید برای محکوم‌کردن آن متحد شود.»

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، ترامپ ، آمریکا
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