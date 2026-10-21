کد خبر: 1386171
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
اقتصاد » اخبار کلی

تداوم کمبود جهانی گازوئیل در سال ۲۰۲۷

2 بازار جهانی گازوئیل به‌دلیل اختلال در عرضه، کاهش صادرات و محدودیت ظرفیت پالایشگاه‌ها همچنان تحت فشار است.

جوان آنلاین: بازار جهانی گازوئیل همچنان با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد این وضعیت ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند؛ شرایطی که می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی و قیمت کالا‌ها را افزایش دهد.

به نوشته رویترز، قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در آمریکا از سپتامبر برای نخستین بار از ۶ دلار به‌ازای هر گالن عبور کرده و همچنان بالاتر از این سطح قرار دارد. اختلال در تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و افزایش هزینه حمل‌ونقل از عوامل اصلی فشار بر بازار هستند.

اختلال عرضه، عامل اصلی افزایش قیمت

بر اساس این گزارش، اختلال در صادرات گازوئیل از روسیه و خاورمیانه در سپتامبر به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی معادل حدود ۴.۵ درصد تقاضای جهانی گازوئیل و گازوئیل کم‌گوگرد. هم‌زمان، حملات به زیرساخت‌های پالایشی و محدودیت ظرفیت تولید، توان عرضه فرآورده‌های نفتی را کاهش داده است.

تحلیلگران همچنین هشدار داده‌اند که افزایش هزینه حمل محموله‌ها، به‌ویژه در مسیر‌های دریای سیاه، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. محدودیت فعالیت پالایشگاه‌ها و دشواری افزایش سریع تولید نیز مانع جبران کمبود عرضه در کوتاه‌مدت می‌شود.

هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره تداوم کمبود

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود در ۱۴ اکتبر اعلام کرد کمبود عرضه گازوئیل ممکن است تا بخش قابل‌توجهی از سال ۲۰۲۷ ادامه یابد. این نهاد همچنین گزارش داد حاشیه سود پالایش گازوئیل در سپتامبر به رکورد نزدیک به ۹۵ دلار در هر بشکه رسید؛ نشانه‌ای از شدت محدودیت عرضه این فرآورده در بازار جهانی.

این آژانس انتظار دارد فعالیت پالایشگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال بهبود یابد و به تدریج به بازسازی ذخایر کمک کند، اما این روند احتمالاً برای جبران کسری انباشته‌شده در بازار فرآورده‌های میان‌تقطیر، از جمله گازوئیل و سوخت جت، کافی نخواهد بود.

پیامد‌های اقتصادی افزایش قیمت گازوئیل

گازوئیل یکی از سوخت‌های اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای، ماشین‌آلات کشاورزی و بخش بزرگی از فعالیت‌های صنعتی است. افزایش قیمت آن می‌تواند هزینه جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات نهایی را بالا ببرد و در نهایت به افزایش قیمت کالا‌ها و فشار‌های تورمی منجر شود؛ بنابراین چشم‌انداز بازار گازوئیل به سرعت بازگشت ظرفیت پالایشگاه‌ها، بهبود جریان صادرات و کاهش اختلالات ژئوپلیتیک وابسته است. با توجه به هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره احتمال تداوم کمبود تا سال آینده، کاهش سریع و پایدار قیمت‌ها همچنان با عدم‌قطعیت همراه است.

برچسب ها: بازار جهانی گازوئیل ، آمریکا ، صادرات
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