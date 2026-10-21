وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه ما به وضعیت صلح نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم، گفت: بنابراین، همه تصمیمات باید در چارچوب شرایط جنگی کشور اتخاذ شود.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در نشست روز ملی صادرات با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: از دیدگاه من، کشور هم با جنگ و تهدید نظامی و هم با تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه است. واقعیت این است که وضعیت کشور واقعاً جنگی است و جنگ همچنان ادامه دارد. ما به وضعیت صلح نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم؛ بنابراین، همه تصمیمات باید در چارچوب شرایط جنگی کشور اتخاذ شود.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اهمیت ابعاد اقتصادی جنگ افزود: در این جنگ که ابعاد اقتصادی بسیار مهمی دارد، صادرکنندگان فرماندهان و سربازان خط مقدم و قهرمانان ملی کشور هستند.

عراقچی با اشاره به رویکرد وزارت امور خارجه در حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: این دیدگاه را در وزارت امور خارجه نهادینه کرده‌ام که وظیفه ما خدمتگزاری به صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، است. ما هیچ منتی بر کسی نداریم؛ این مأموریت و وظیفه ماست.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی باید موانع را از سر راه صادرکنندگان برداریم، تسهیلگری کنیم، بازارهای جدیدی برای آن‌ها ایجاد کنیم و تلاش کنیم به‌صورت پروژه‌به‌پروژه و موضوع‌به‌موضوع، مشکلات را حل و مسیر فعالیت آن‌ها را هموار کنیم.

معاونت دیپلماسی اقتصادی برای رفع موردی مشکلات صادرکنندگان وارد عمل شود

وی با اشاره به مأموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: این معاونت مأموریت دارد مباحث کلان و کلی را در جای خود دنبال کند، اما در کنار آن باید به‌صورت موردی نیز وارد صحنه شود و برای رفع مشکلات صادرکنندگان اقدام کند.

عراقچی با انتقاد از وضعیت تردد در مرزهای کشور بیان کرد: متأسفانه مرزهای ما به‌جای آنکه محل تردد باشند، به محل توقف تبدیل شده‌اند. ما نیز به سهم خود در میدان حضور پیدا می‌کنیم تا مشخص شود مشکلات کجاست و به‌ویژه اگر منشأ آن‌ها در طرف مقابل مرز باشد، برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: در حوزه تعرفه‌ها نیز باید برای کاهش تعرفه‌ها در کشورهای همسایه، به‌منظور گسترش صادرات، اقدام کنیم.

مشارکت صادرکنندگان در رفع موانع تجاری

وزیر امور خارجه از صادرکنندگان خواست برای انجام بهتر وظایف این وزارتخانه همکاری کنند و گفت: از شما صادرکنندگان درخواست می‌کنم به ما کمک کنید؛ هم از طریق انتقال مشکلات و هم با حضور در دستگاه‌ها و مشارکت در جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی.

وی همچنین از توسعه دیپلماسی استانی به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده یاد کرد و افزود: همسایگان همواره در سیاست خارجی ما اولویت داشته‌اند، اما در شرایط کنونی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، به اعتقاد من اهمیت مضاعفی پیدا کرده‌اند.