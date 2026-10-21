وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر تغییر قیمت جهانی مواد اولیه از جمله ذرت، بر هزینه تولید مرغ اظهار کرد: قیمت نهایی هنوز مشخص نشده و پس از بررسی هزینه‌ها اعلام خواهد شد.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه دام و طیور، با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی در سال گذشته اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی از جمله جنگ، تحریم، محاصره و خشکسالی در بخشی از سال زراعی گذشته مواجه بود، به لطف خداوند و با تلاش تولیدکنندگان، دستاوردهای خوبی در بخش کشاورزی حاصل شد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در آخرین آمارها از پیشران‌های رشد مثبت اقتصاد کشور بوده است، افزود: با وجود شرایط دشوار، کشور با کمبود مواجه نشد و در بخش دام و طیور نیز افزایش تولید را تجربه کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار تولید محصولات دامی و طیور در سال گذشته گفت: تولید گوشت قرمز ۲.۵ درصد، شیر خام ۳.۶ درصد، گوشت مرغ پنج درصد و تخم‌مرغ ۸.۲ درصد افزایش یافت. همچنین در زمینه تأمین گوشت سفید از واردات بی‌نیاز شدیم و وارد مرحله صادرات شدیم.

نوری قزلجه با اشاره به ظرفیت‌های صنعت دام و طیور کشور ادامه داد: ایران در حوزه صنایع مرتبط با دام و طیور، پرورش طیور و گاو شیری از کشورهای پیشرو در جهان به شمار می‌رود و تولیدکنندگان و فعالان این بخش دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. بخشی از این توانمندی‌ها نیز در بیست‌وپنجمین نمایشگاه دام و طیور به نمایش گذاشته شده است.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه، رسانه‌ها و شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی و شرکت‌هایی از ۱۶ کشور خارجی در این نمایشگاه حضور دارند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های این صنعت است.

مطالبات واردکنندگان در نوبت طرح در دولت

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات واردکنندگان گفت: بررسی مطالبات بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت انجام شده و این پرونده‌ها مراحل نهایی را طی می‌کنند. موضوع در نوبت طرح در دولت قرار دارد تا پس از نهایی شدن، پرداخت مطالبات آغاز شود.

وی افزود: برای پرداخت این مطالبات، سازوکار لازم نیز باید به تصویب برسد. این موضوع با جدیت از سوی دولت در حال پیگیری است، اما در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای طرح آن در دولت و آغاز پرداخت‌ها اعلام کرد.

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم همچنان در انتظار توافق اعضای شورا

نوری قزلجه درباره زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: مطالبات مربوط به خرید تضمینی سال گذشته پرداخت شده است و اکنون تعیین نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ترکیب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: اعضای این شورا ۹ نفر هستند و باید درباره نرخ پیشنهادی به توافق و نتیجه اکثریتی برسند تا امکان ابلاغ قیمت فراهم شود. جلسات مربوط به تعیین نرخ بیش از سه ماه است که در کمیسیون و شورای مربوطه در جریان است و تقریباً هر هفته نیز ادامه دارد، اما اعضا هنوز درباره عدد نهایی به توافق نرسیده‌اند تا قیمت ابلاغ شود.

احتمال افزایش قیمت مرغ با توجه به هزینه‌های تولید

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت مرغ به ۴۰۰ هزار تومان در روزهای آینده گفت: قیمت محصولات بر اساس هزینه تمام‌شده تولید و با حضور سازمان حمایت، تشکل‌های مربوطه و وزارتخانه تعیین می‌شود. در اواخر سال گذشته و پس از آزادسازی قیمت نهاده‌ها، قیمت مرغ در حدود ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده بود. با توجه به تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه، از جمله ذرت، این تغییرات بر قیمت متعادل نهایی محصول اثر خواهد گذاشت.

نوری قزلجه با بیان اینکه رقم نهایی هنوز مشخص نشده است، تأکید کرد: بخشی از افزایش احتمالی قیمت به تغییر هزینه‌های تولید مربوط می‌شود، اما تا زمانی که بررسی‌ها نهایی نشده، نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد.

کمتر از ۵ درصد مطالبات باقی مانده است

وی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات باقی‌مانده نیز اظهار کرد: کمتر از پنج درصد از مطالبات باقی مانده و از نظر تأمین منابع مالی برای پرداخت آن مشکلی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخشی از فرایند باقی‌مانده به عملیات حسابداری و مشکلات سامانه‌ای مربوط است، گفت: این موضوع با همکاری سازمان برنامه و بودجه و همکاران در شرکت بازرگانی دولتی در حال پیگیری است.

نوری قزلجه ابراز امیدواری کرد که عملیات حسابداری ظرف چند روز آینده و حداکثر تا یک هفته به پایان برسد و پرداخت مطالبات انجام شود.

سیاست‌گذاری قیمت آرد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات این وزارتخانه در زمینه قیمت آرد و مشکلات نانوایی‌ها گفت: وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت آرد تصمیم‌گیر نیست و سیاست‌های کلی در این زمینه در سطح کشور تعیین و ابلاغ می‌شود؛ بنابراین وزارتخانه بر اساس سیاست‌های ابلاغ‌شده عمل می‌کند.

وی افزود: در حوزه گندم و آرد مربوط به صنف و صنعت نیز سیاست‌های اعلام‌شده را اجرا می‌کنیم.

صادرات هزار تن محصول در ماه گذشته

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود کشور به مرحله صادرات محصولات طیور گفت: در ماه گذشته نزدیک به هزار تن صادرات انجام شده است و میزان اعلام‌شده برای صادرات نیز از سه هزار تن فراتر رفته است.

وی در پایان تصریح کرد: برای صادرکنندگانی که صادرات را انجام می‌دهند، مجوز صادرات به مدت شش ماه تضمین می‌شود تا بتوانند با اطمینان بیشتری بازارهای خارجی خود را حفظ کنند.