احتمال بارش باران و برف در ارتفاعات تهران از پنجشنبه تا دوشنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد شماره ۵۴، از احتمال بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش دمای ۳ تا ۵ درجه‌ای در استان تهران خبر داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۵۴، از تداوم فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در استان از پنجشنبه ۳۰ مهر تا دوشنبه ۴ آبان خبر داد و اعلام کرد که این شرایط به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب در نیمه شمالی استان و مناطق کوهستانی نمود بیشتری خواهد داشت.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان تهران، در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه شمالی استان، در برخی ساعات مه رقیق، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز احتمال مه‌آلودگی، رگبار باران و برف و وزش باد شدید تا بسیار شدید وجود دارد و در برخی نقاط، وقوع تگرگ، صاعقه و توفان دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی، نسبت به لغزندگی معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش دید افقی بر اثر مه، آب‌گرفتگی موقت معابر و جاری شدن روان‌آب هشدار داد. همچنین احتمال بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

بر اساس این هشدار، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، اختلال در تردد و ایجاد ترافیک، خسارت به محصولات و تجهیزات کشاورزی و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعدوبرق در بخش‌هایی از نیمه جنوبی استان نیز پیش‌بینی شده است.

هواشناسی استان تهران همچنین از کاهش میانگین ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا در سطح استان خبر داده و اعلام کرده است که در برخی ارتفاعات، به‌ویژه مناطق شمال‌شرقی، احتمال یخبندان موقت شبانه و افت دمای هوا به کمتر از پنج درجه سلسیوس وجود دارد. در این مناطق، دمای سطح خاک نیز ممکن است به صفر تا پنج درجه زیر صفر برسد و خطر تنش دمایی و سرمازدگی محصولات افزایش یابد.

اداره کل هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرده است در ترددهای شهری و سفرها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، احتیاط کنند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند. همچنین جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی، طبیعت‌گردی، کوهنوردی و صعود به قله‌ها، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، باید با توجه به خطر روان‌آب، صاعقه و تگرگ محدود شود.

بر اساس توصیه‌های این اداره کل، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و تجهیزات کشاورزی، آماده‌سازی وسایل گرمایشی در مناطق شمالی و به‌ویژه شمال‌شرقی استان، مراقبت از تأسیسات حساس به دما و احتیاط در اجرای فعالیت‌های عمرانی ضروری است. همچنین دستگاه‌های اجرایی و امدادی باید برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی آمادگی لازم را داشته باشند.