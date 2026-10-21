هشدار نسبت به افزایش بار بیماری های استخوان در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تأکید بر افزایش بار بیماری‌های مرتبط با پوکی استخوان در پی سالمندی جمعیت، پیوستگی مراقبت‌ها یکی از چالش‌های اصلی مدیریت سلامت استخوان در کشور دانست.

جوان آنلاین: علیرضا رئیسی، در بیست‌ویکمین سمینار تازه‌های استئوپروز که روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های غرضی بیمارستان میلاد برگزار شد، با اشاره به آمارهای جهانی درباره شیوع پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن، بر ضرورت آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با افزایش نیازهای درمانی جمعیت سالمند تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه سالمندی جمعیت از مسائل مهم پیش‌روی کشور است، اظهار کرد: افزایش سهم سالمندان در سال‌های آینده می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر نظام سلامت وارد کند؛ به‌ویژه آنکه بیماری‌های مرتبط با کاهش تراکم استخوان، علاوه بر پیامدهای جسمی و کاهش کیفیت زندگی، هزینه‌های درمان و بازتوانی را نیز افزایش می‌دهند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمارهای جهانی شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان، یکی از چالش‌های مهم این حوزه را شناسایی‌نشدن و درمان‌ نشدن شمار قابل‌توجهی از بیماران عنوان کرد و گفت: بخشی از شکاف مراقبتی در حوزه سلامت استخوان به این موضوع بازمی‌گردد که خدمات پیشگیری، مراقبت‌های تخصصی و پیگیری پس از شکستگی به‌ صورت پیوسته ارائه نمی‌شوند.

رئیسی با تأکید بر اینکه مراقبت از بیمار نباید با درمان شکستگی در بیمارستان پایان یابد، افزود: لازم است ارتباط مؤثری میان مراقبت‌های اولیه، خدمات تخصصی، درمان و بازتوانی برقرار شود تا افراد در معرض خطر شناسایی شوند و بیماران پس از شکستگی نیز مراقبت‌های لازم را دریافت کنند.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرو در این زمینه، نظام ارجاع و مراقبت مبتنی بر پزشک خانواده را از ابزارهای مهم مدیریت سلامت استخوان دانست و توضیح داد: در این الگو، تیم مراقبت‌های اولیه با استفاده از ابزارهای ارزیابی خطر و دستورالعمل‌های مشخص، افراد را پایش می‌کند و در صورت نیاز، آن‌ها را به سطوح تخصصی ارجاع می‌دهد. نتایج درمان نیز باید به سطح مراقبت اولیه بازگردد تا پیگیری بیمار ادامه یابد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین به اجرای برنامه کنترل و پیشگیری از شکستگی در زنان ۵۰ سال به بالا در تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این برنامه، پزشکان خانواده و مراقبان سلامت در سطح مراقبت‌های اولیه نقش دارند و در صورت شناسایی افراد نیازمند بررسی بیشتر، فرایند ارجاع انجام می‌شود.

رئیسی با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه مراقبت از بیماری‌های مزمن تصریح کرد: مدیریت این بیماری‌ها نمی‌تواند صرفاً بر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در انتهای زنجیره درمان متکی باشد. بخش مهمی از بار بیماری باید از طریق پیشگیری، شناسایی زودهنگام و مراقبت مستمر در سطح نخست خدمات سلامت مدیریت شود.

وی در پایان، بر اهمیت توسعه برنامه‌های علمی و گسترش تجربه‌های موفق در سطح کشور تأکید کرد و برگزاری سمینارهای تخصصی استئوپروز را فرصتی برای تقویت آگاهی و ارتقای کیفیت مراقبت از سلامت استخوان دانست.