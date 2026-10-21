کد خبر: 1386116
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
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کاظمی: شبکه‌سازی با معلمان و دانش‌آموزان، اولویت روابط عمومی‌هاست

علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش بر استفاده از ظرفیت معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و خواستار تعامل هدفمند روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها و روایتگری فعال شد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، در گردهمایی رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی حوزه‌های ستادی و استانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: روابط عمومی‌ها باید با تغییر نگاه و عبور از شیوه‌های سنتی، به مجموعه‌هایی هوشمند، هوشیار، توانمند، پاسخگو، برنامه‌محور و آشنا با فناوری‌های جدید تبدیل شوند.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه روابط عمومی یکی از اثربخش‌ترین ارکان هر سازمان در ایجاد انسجام فرهنگی و ارائه تصویری واقعی از عملکرد آن به ذی‌نفعان است گفت: روابط عمومی باید ارتباطی دوسویه میان سازمان و مخاطبان برقرار کند، بازخوردها را دریافت کند به پرسش‌ها پاسخ دهد و سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمان را برای جامعه مخاطب تبیین کند.

کاظمی با تأکید بر نقش روابط عمومی‌ها در ایجاد درک مشترک از اهداف، مأموریت‌ها، اولویت‌ها و مسائل آموزش‌وپرورش افزود: تبیین گفتمان عدالت، کیفیت و هویت و تبدیل آن به یک نگاه مشترک در میان بخش‌های مختلف نظام تعلیم و تربیت، از مسئولیت‌های مهم روابط عمومی‌هاست.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به گستردگی جامعه مخاطبان این وزارتخانه، شامل معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و عموم مردم، تصریح کرد: روابط عمومی صرفاً مسئول انتشار خبر نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان مجموعه آموزش‌وپرورش و ذی‌نفعان آن به شمار می‌رود و ضعف در این حوزه می‌تواند بر عملکرد بخش‌های مختلف سازمان اثر بگذارد.

۲ اولویت مدیریتی روابط عمومی‌ها

کاظمی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی برای روابط عمومی‌ها، اظهار کرد: نخستین اقدام مدیریتی باید تعریف شاخص‌های روشن برای ارزیابی عملکرد باشد تا مشخص شود هر مجموعه بر اساس چه معیارهایی حرکت می‌کند و برنامه آن برای بهبود این شاخص‌ها چیست.

وی دومین اولویت را شناسایی و اولویت‌بندی نظام مسائل روابط عمومی دانست و افزود: باید مسائل و چالش‌های این حوزه به‌صورت دقیق احصا شوند و برای حل آنها برنامه مشخصی وجود داشته باشد. مدیر روابط عمومی در کنار توان اجرایی، باید از نگاه راهبردی برخوردار باشد و بتواند با ظرفیت‌های موجود، امکانات و فرصت‌های بیشتری را برای پیشبرد اهداف سازمان به کار بگیرد.

کاظمی همچنین تأکید کرد که مسائل و نیازهای اجرایی مطرح‌شده از سوی روابط عمومی‌ها باید پیگیری شوند و از مدیران خواست برای رفع موانع و فراهم‌کردن امکانات موردنیاز این حوزه اقدام کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه انتشار خبر و تولید محتوای تبلیغاتی به‌تنهایی برای انتقال پیام‌های سازمان کافی نیست، گفت: روابط عمومی‌ها باید درباره چگونگی روایت دستاوردها، انتخاب مخاطب، قالب ارائه محتوا و فرد یا گروه مناسب برای روایتگری تصمیم بگیرند.

کاظمی با اشاره به اهمیت استفاده از قالب‌های متناسب با عادت‌های رسانه‌ای مخاطبان، به‌ویژه نسل نوجوان، افزود: تولید محتوای کوتاه، جذاب، دقیق و متناسب با فناوری‌های روز، از ضرورت‌های فعالیت رسانه‌ای امروز است. در این مسیر، گاهی روایت یک معلم، دانش‌آموز یا ولی دانش‌آموز می‌تواند از بیان مستقیم مسئولان اثربخش‌تر باشد.

شبکه‌سازی با معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها ضروری است

کاظمی، شبکه‌سازی را یکی از الزامات افزایش ظرفیت روابط عمومی‌ها دانست و اظهار کرد: روابط عمومی‌ها نمی‌توانند تمام فعالیت‌های اطلاع‌رسانی را به‌تنهایی انجام دهند و باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود در مدارس، از توان معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای انتقال پیام‌های آموزشی استفاده کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت سازمان دانش‌آموزی و دانش‌آموزخبرنگاران پانا، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده مؤثرتر از توان دانش‌آموزان در اطلاع‌رسانی و روایتگری فعالیت‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تعامل مستمر روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها، تصریح کرد: ارتباط با خبرگزاری‌ها و رسانه ملی باید بر اساس نقشه راه مشخص و برنامه‌ریزی‌شده باشد و به اقدامات مقطعی و واکنشی محدود نشود.

کاظمی افزود: روابط عمومی فعال، پیش از آنکه رسانه‌ها درباره یک موضوع مطالبه‌گری کنند، باید اطلاعات دقیق و روایت معتبر را در اختیار مخاطبان قرار دهد و برای ارتباط مؤثر با رسانه‌ها برنامه داشته باشد.

توانمندسازی روابط عمومی‌ها با آموزش فناوری‌های نوین دنبال شود

کاظمی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش و مهارت کارکنان روابط عمومی، از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش خواست برنامه‌های آموزشی مستمری برای توانمندسازی این نیروها طراحی کند.

وی آشنایی با هوش مصنوعی، فناوری‌های جدید، سیاست‌ها و اولویت‌های وزارتخانه و شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی را از محورهای ضروری این آموزش‌ها برشمرد و اظهار کرد: برای دستیابی به عملکرد مطلوب، باید علاوه بر تعیین انتظارات، زمینه یادگیری و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای همکاران نیز فراهم شود.

وی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و فناوری‌های نوین، عملکرد روابط عمومی‌ها در تبیین سیاست‌ها و انعکاس دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت ارتقا یابد.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، معلمان ، دانش آموزان
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