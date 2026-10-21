کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۱۱۸ دلار و ۱۸ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰٫۲ درصد کاهش، به ۴۱۳۶ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

بس کویجمن، مدیرعامل و مدیر دارایی شرکت «دی‌اچ‌اف کپیتال» (DHF Capital S.A)، گفت: با بازگشت قیمت نفت خام به روند صعودی، فشارهای تورمی همچنان پابرجا می‌ماند و انتظارات برای اتخاذ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر تقویت می‌شود که می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.

قیمت نفت در معاملات روز جاری اندکی افزایش یافت. شاخص دلار آمریکا پس از کاهش‌های اخیر تثبیت شد که این موضوع نیز بر تقاضا برای طلا تاثیر می‌گذارد.

ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تستی‌لایو» گفت: اگر احتمال برخی افزایش نرخ بهره که بازارها برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند کاهش یابد یا این پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز بازار کنار گذاشته شوند، این امر می‌تواند موجب افزایش قیمت طلا شود.

تقریبا تمام اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، اعلام کردند فدرال رزرو در نشست ماه جاری نرخ بهره را افزایش ندهد، اما در دسامبر آن را بالا ببرد، زیرا سیاست‌گذاران با وجود تداوم تورم، همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۱۶ درصد و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. افزایش نرخ بهره معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی وارد می‌کند، زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز گران‌بهای بدون بازده را بالا می‌برد.

سرمایه‌گذاران علاوه بر این، در انتظار انتشار آمار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در هفته آینده هستند که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای ارزیابی میزان پیشرفت در دستیابی به هدف تورمی دو درصدی است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۹ درصد کاهش، به ۵۷ دلار و ۴۴ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین با ۰.۶ درصد کاهش، به ۱۶۳۸ دلار و ۶۱ سنت رسید و هر اونس پالادیوم نیز با ۱.۱ درصد کاهش، ۱۰۹۰ دلار و ۸۴ سنت معامله شد.