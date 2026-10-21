پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از امروز ۲۹ مهر باید به سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و مؤسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

جوان آنلاین: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ داوطلب در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شد. کارنامه نتایج اولیه به همراه اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ سوم شهریورماه اعلام شد.

به گزارش مهر، از میان ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کننده، بیش از ۴۹۷ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بیش از ۲۵۰ هزار نفر از داوطلبان مجاز ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند. نتایج نهایی در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و در مجموع تعداد ۱۵۷ هزار و ۲۳۷ متقاضی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم پذیرفته شدند.

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵

پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) باید ضمن توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده زیر، برای کسب اطلاعات در خصوص تاریخ، نحوه و مدارک لازم برای ثبت نام از امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

توجه: عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان به دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل قبولی برای ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

تصاویر اسکن شده مدارک زیر در سامانه ثبت نام دانشگاه محل قبولی، بارگذاری شده و اصل مدارک مورد نیاز به روشی که در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه اعلام می شود، برای دانشگاه مربوط ارسال شود.

۱. شناسنامه و کارت ملی.

۲. عکس تمام رخ ٣×۴ تهیه شده در سال جاری به تعداد اعلام شده توسط دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی.

۳. مدرک وضعیت نظام وظیفه (برای برادران) صفحه ۶ دفترچه راهنمای شماره یک آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵.

۴. اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع.

۵. اصل یا گواهی مدرک کارشناسی (برای پذیرفته شدگان نیمسال اول تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ و نیمسال دوم تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد.)

۶. گواهی تأیید شده توسط دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی برای آن دسته از متقاضیانی که با توجه به مفاد آئین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره ٢١/٧٧٨٩٧ به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند.

۷. پذیرفته شدگان دارای مدرک تحصیلی معادل باید واجد شرایط ذکر شده در صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دفترچه شماره ١ باشند.

٨. بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ به تاریخ ١٣٨٣/٠٧/٢٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان، فضلا و طلاب حوزه های علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط مراکز فوق دوره سطح ٢ را گذرانده اند یا تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ فارغ التحصیل می شوند، منحصرا مجاز بوده اند در هر یک از مجموعه امتحانی گروه علوم انسانی ثبت نام و در آزمون آن شرکت کنند و در صورت قبولی، مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی، می توانند ادامه تحصیل دهند. این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر شده است در اختیار داشته باشند.

۹. پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه مدرک کارشناسی نیستند، باید گواهی تأیید شده توسط دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی با محتوی فرم اعلام شده در اطلاعیه (این فرم از دانشگاه های محل قبولی قابل دریافت است) را ارائه کنند.

۱۰. متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران یا رزمندگان پذیرفته شده اند، در زمان ثبت نام نیازی به ارائه تأییدیه سهمیه ثبت نامی از سوی ارگان ذیربط ندارند و ملاک تأیید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی است.

۱۱. آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته (به تاریخ ۵ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۵) دانشجوی سال آخر بوده اند و حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ فارغ التحصیل میشوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه ۶۶ دفترچه راهنمای ثبت نام شماره ١) یا صفحه ۶٣١ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره ٢) را از مؤسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند.

۱۲. معدل مدرک کارشناسی پذیرفته شده باید با معدلی که قبلاً در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون به سازمان سنجش اعلام کرده یا در مراحل بعد اصلاح کرده است، یکسان باشد. از ثبت نام قطعی آن دسته از متقاضیانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به سازمان سنجش باشد) خودداری خواهد شد. افراد دارای مغایرت معدل لازم است بند ۴ نکات مهم اطلاعیه را ملاحظه کنند.

اسامی پذیرفته شدگان نهائی مربوط به دانشگاه های دارای شرایط خاص زیر، به طریق مقتضی و با هماهنگی ارگان های مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد:

- کد ١١۴٧ «اطلاعات و حفاظت اطلاعات» دانشکده علوم و فنون فارابی

- کد ١١۴٩ «مدیریت دفاعی» دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

- کدهای ١١۵٣ (مجموعه اطلاعات)، ١٢٠٣ (گرایش بیوتروریسم)، ۱۲۰۶ (گرایش های: بیوتروریسم و علوم جرم شناسی امنیتی)، ١٢١٣ (گرایش بیوتروریسم)، ١٢۵١ (گرایش مهندسی مخابرات امنیتی)، ۱۲۷۶ (گرایش مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت) و ۱۲۸۵ (گرایش بیوتروریسم) دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر (ع).

- کد ١١۵٩ «پدافند غیرعامل» دانشکده علوم و فنون فارابی.

- کدرشته محل های مربوط به دانشگاه علوم انتظامی امین: با توجه به عدم اعلام نتیجه مصاحبه کدرشته های مربوط از سوی آن دانشگاه، نتیجه آزمون هیچ یک از کدرشته محل های دانشگاه مذکور در این مرحله اعلام نشده است و اسامی پذیرفته شدگان این دانشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

- مطابق اعلام دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام رشته گرایش کدرشته محل ١۴٠٨٣ مربوط به دانشگاه تهران و کدرشته محل های ١۴٠٨۴ و ١۴٠٨۵ مربوط به دانشکده روابط بی نالملل تهران وابسته به وزارت امور خارجه به «مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اوراسیای مرکزی» اصلاح شد.

نکات مهم:

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرند، منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

ثبت نام منحصرا در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل در این اطلاعیه صورت می پذیرد.

در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان و یا اطلاعات نادرستی ارائه کرده است و واجد شرایط نیست، قبولی وی باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامی ارسالی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است تا از پذیرفته شدگانی که مغایرت معدل دارند (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالی از طرف متقاضیان به سازمان سنجش باشد)، صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا این دسته از پذیرفته شدگان باید به دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه و مدارک لازم مندرج در این

تا اطلاعیه را ارائه کنند ثبت نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسی لازم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد.

متقاضیانی که مغایرت معدل دارند، باید وضعیت نهائی خود را تا پایان آذرماه از دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل قبولی پیگیری و از مراجعه به سازمان سنجش خودداری کنند.

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطابق مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام برنامه پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، پذیرفته شدگان دوره های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ چه در دانشگاه محل قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ را ندارند.

در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۷ باید قبل از پایان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی برای اطلاع از تاریخ و نوع مدارک (علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه) و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.