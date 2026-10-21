مرغ گران شد/ معاون جهاد کشاورزی تهران: افزایش قیمت، منطقی است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به افزایش هزینه تولید مرغ گفت: هم اکنون قیمت مرغ به تعادل رسیده و قیمت کیلویی ۳۵۰ هزار تومان برای تولیدکننده و مصرف کننده مطلوب است.

جوان آنلاین: هاتف ممیزی اظهار کرد: در سال های اخیر قیمت تمام شده مرغ با قیمت مصرف همخوانی نداشت و برای تولیدکننده رضایت بخش نبود، در صورتی که هزینه تولیدکننده از درب مرغداری کیلویی ۲۲۵ هزار تومان تمام می شد و قیمت مصرف کننده حدود ۲۵۰ هزار تومان بود و این برای تولید کننده مطلوب نبود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: اما اکنون هزینه تولیدکننده اعم از بسته بندی، نرخ کرایه، نهاده دامی و سایر خدمات برای تولید کننده لحاظ شده و هم اکنون قیمت مرغ به کیلویی حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، در حال حاضر تولید مرغ به اندازه کافی در کشور و استان تهران انجام می شود و نگرانی بابت افزایش مرغ نیست و در صورت افزایش، می توانیم عرضه مرغ منجمد را در دستور کار قرار دهیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: به لحاظ مصرف مرغ، الگوی مناسبی در کشور نداریم و خانوارها ترجیح می دهند که مرغ را بصورت کامل تهیه کنند و سپس قطعه بندی و منجمد کنند، اما الگوی مصرف مرغ در سایر کشورها این است که مرغ بسته بندی منجمد تهیه می کنند که هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده به صرفه است، اما در کشور اینطور نیست و اگر مردم به سراغ مرغ قطعه بندی منجمد بروند به لحاظ اقتصادی هم به صرفه است.

وی تاکید کرد: در مجموع قیمت تمام شده یک کیلوگرم مرغ حدود ۳۳۵ هزار تومان است که این نرخ متعادل است، در کشور ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه انجام می شود و باید تلاش کرد که این میزان تولید را حفظ کرد و تولیدکنندگان مرغ نیز بتوانند همچنان در این مسیر فعالیت کنند.

به گزارش ایرنا، قیمت مرغ هم اکنون در میادین میوه و تره بار شهر تهران کیلویی ۳۷۰ هزار تومان در حال عرضه است، اما در برخی فروشگاه های سطح شهر و مرغ فروشی ها بین ۳۶۰ تا ۳۶۵ عرضه می شود، این در حالی است که قیمت مرغ در سطح شهر متفاوت است و نرخ ثابتی ندارد، حال سوال اینجاست که مرغ میادین میوه و تره بار شهرداری تهران چه تفاوتی با مرغ های سایر فروشگاه ها دارد.

روز گذشته سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در اطلاعیه ای قیمت یک کیلو مرغ بسته بندی نایلونی را ۳۷۰ هزار تومان اعلام کرد.