کد خبر: 1386102
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
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هشدار سازمان هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در کشور

سازمان هواشناسی سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد در کشور از امروز تا یکشنبه آینده خبر داد.

جوان آنلاین: این سازمان با صدور اخطاریه‌ای اعلام کرد که سامانه بارشی از امروز تا روز یکشنبه هفته آینده به فعالیت خود در مناطق مختلف کشور ادامه خواهد داد. پدیده‌های ناشی از این سامانه شامل رگبار باران، وقوع رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در پاره‌ای از مناطق نیز خیزش گردوخاک خواهد بود.

به گزارش مهر، بر این اساس، قلمرو فعالیت این سامانه در روز جاری (چهارشنبه) استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، ایلام، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، هرمزگان، جنوب و غرب اصفهان، جنوب و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و جنوب شرق بوشهر، و همچنین ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان را در بر می‌گیرد.

روند بارش‌ها در روز آینده (پنجشنبه) نیز در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، نیمه غربی اصفهان، غرب قم، جنوب و جنوب غرب کرمان، و ارتفاعات استان‌های البرز و تهران تداوم خواهد داشت.

در روز جمعه نیز گیلان، مازندران، غرب گلستان، اردبیل، همدان، لرستان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه غربی و جنوبی کرمان، نیمه شمالی و شرقی فارس، شمال و شرق هرمزگان، غرب یزد و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

همچنین در روز شنبه مورخ دوم آبان ماه ۱۴۰۵، استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان، همدان، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، نیمه غربی اصفهان، نیمه شرقی و شمالی فارس، هرمزگان، مرکز، جنوب و جنوب غرب کرمان و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

سرانجام در روز یکشنبه سوم آبان ماه نیز بارش‌ها در پهنه استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، چهارمحال و بختیاری، شرق کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، نیمه شرقی فارس، هرمزگان، مرکز، جنوب و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان استمرار می‌یابد.

از جمله تبعات و پیامدهای حاصل از فعالیت این سامانه جوی می‌توان به مواردی نظیر احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، آسیب رسیدن به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکسته شدن شاخه‌های فرسوده درختان، کاهش میزان دید افقی و بروز اختلال در جریان ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای مواصلاتی کویری و برون‌شهری اشاره کرد.

افزون بر این، پدیده خیزش گردوخاک نیز می‌تواند سبب بالارفتن غلظت آلاینده‌های ذرات معلق و افت کیفیت هوا شود، ضمن اینکه احتمال وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی نیز وجود دارد.

در همین راستا، سازمان هواشناسی به عموم شهروندان توصیه کرده است از تردد غیرضروری در نواحی کوهستانی پرهیز نموده و نسبت به استحکام سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل نمایند. به هموطنان عزیز همچنین توصیه می‌شود از پارک نمودن وسایل نقلیه در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های در حال ساخت خودداری به عمل آورند و رانندگان محترم نیز به‌ویژه در مسیرهای کویری و برون‌شهری با احتیاط و دقت مضاعف به رانندگی بپردازند.

کاربرد ماسک در نواحی بیابانی و کویری به خصوص برای اقشار و گروه‌های حساس و رعایت کامل نکات ایمنی به هنگام اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی از دیگر موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، سامانه بارشی ، رگبار باران
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