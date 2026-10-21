معاون سیاسی وزیر کشور، از تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور با وجود شرایط جنگی خبر داد و گفت: دولت در شرایط جنگی اجرای طرح‌های توسعه‌ای را متوقف نکرده است.

جوان آنلاین: علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری دوره‌ای خود در سالن پیامبر وزارت کشور، اظهار کرد: در حوزه امور داخلی کشورها و شهرداری‌ها، در حد مقدورات و توان موجود تلاش می‌کنیم تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند. این اتفاق خوبی بوده است. همچنین تلاش می‌کنیم کارهای معمول، توسعه کشور و طرح‌های زیربنایی، تحت هیچ شرایطی، حتی در شرایط جنگی، متوقف نشود.

به گزارش مهر، وی افزود: در همین راستا، هر هفته اخباری از استان‌ها ارائه می‌کنیم. برای مثال، در حوزه خراسان رضوی، موضوع مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق بوده است که از محل آن، ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای آن در جریان است.

پیگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های اشتغال‌زایی

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از موضوعات بسیار مورد توجه است و تلاش می‌کنیم در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، معطل نماند.

زینی‌وند ادامه داد: برای مثال، در استان اردبیل، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتباری حدود ۸۰ همت در دست پیگیری است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها یا در حال بهره‌برداری هستند، یا مراحل تکمیل را طی می‌کنند و یا مجوزهای نهایی آن‌ها صادر شده است.

وی بیان کرد: این اقدامات در طول دو سال فعالیت دولت، به‌ویژه در یک سال اخیر و با وجود شرایط جنگی، در حال پیشرفت است.

پیشرفت طرح مسکن ملی در خراسان جنوبی

زینی‌وند ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، در حوزه طرح‌های معطل‌مانده، موضوع مسکن ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این طرح مطالبه بخش عمده‌ای از جامعه آسیب‌پذیر و نیازمند است. متقاضیان مسکن ملی با تمام توان مالی، سرمایه‌گذاری، پرداخت اقساط وام و استفاده از داشته‌های زندگی خود تلاش کرده‌اند سرپناهی برای خود فراهم کنند.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح به جریان افتاده و سه هزار واحد نیز در حال تحویل است.

تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی دولت

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این موارد را به‌عنوان نمونه بیان می‌کنم تا مردم بدانند که امور توسعه‌ای کشور به هیچ وجه معطل نمانده و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است. در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر سیاست‌های راهبردی دولت نیز اقدامات در حال اجرا و رصد است.

زینی‌وند عنوان کرد: هر استان پیشخوانی برای رصد این اقدامات دارد و روند اجرای طرح‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و استان‌ها به‌صورت مستقل پیگیری می‌شود.

هم‌افزایی توان دفاعی و انسجام اجتماعی؛ عوامل تاب‌آوری کشور در جنگ

وی ادامه داد: در شرایط جنگی کنونی نیز اتفاقات خوبی در حال وقوع است. شرایط امروز کشور، تاب‌آوری و پیروزی ما در این جنگ، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و رزمندگان، کارآمدی نهادی در اداره زندگی مردم، ساختارهای سیاسی، عملکرد دولت و از همه مهم‌تر، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت زیادی دارند و همه مسئولان و گروه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود از آن‌ها حفاظت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: رزمندگان، ستاد کل و نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که این آمادگی تقویت شده است و گزارش‌های آن نیز منتشر می‌شود.

تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال مردم و کارگران

زینی‌وند اظهار کرد: در حوزه کارآمدی نهادی، نباید مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان را داشته باشند. کارگری که بیکار می‌شود، باید بداند دولت با تمام توان در کنار اوست.

وی افزود: روز گذشته نیز جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئولان مربوطه، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند.

تأکید بر حمایت دولت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر

سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا مردم، به‌ویژه کارگران، فرهنگیان و اقشار آسیب‌پذیر که در نتیجه جنگ و تحریم‌های چند دهه‌ای با مشکلات معیشتی و اشتغال مواجه‌اند، بدانند دولت تمام مقدورات خود را برای حمایت از آنان به میدان آورده است.

وی افزود: در شرایط جنگی، علاوه بر آمادگی دفاعی، باید توان پیشگیری، هماهنگی و پاسخ‌گویی به بحران در تمام سطوح را داشته باشیم، از زیرساخت‌ها حفاظت کنیم و اجازه ندهیم زندگی مردم مختل شود.

تشریح اقدامات وزارت کشور برای مدیریت بحران و تأمین معیشت

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور در حوزه مدیریت بحران، امنیت مرزها، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال، مسائل سیاسی و تعامل با گروه‌های اجتماعی، اقدامات لازم را دنبال می‌کند و این هماهنگی به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.

ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بروز جنگ مجدد

زینی‌وند ادامه داد: با تلاش‌های دیپلماتیک باید مانع تحمیل جنگ دیگری به کشور شویم؛ اما اگر دشمن حمله کند، دفاع ضروری است. در این شرایط، حفظ انسجام اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید تنها به دوران جنگ محدود شود. مردم باید بدانند که مسئولان در همه شرایط مسئولیت اداره کشور و حمایت از تمام مردم ایران را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی و حوادث دیگر، کشور توانسته است نظم اجتماعی را به‌سرعت بازسازی کند. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارها و ظرفیت جامعه غنی، متمدن و فهمیده ایران است.

تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و تقویت انسجام ملی

زینی‌وند عنوان کرد: در کنار توسعه کشور، اجرای برنامه‌های دولت و پیشبرد طرح‌های زیربنایی، مدیریت بحران، تقسیم کار و حفظ انسجام اجتماعی نیز در اولویت قرار دارد. از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد تأثیرگذار انتظار می‌رود شرایط کنونی را درک کنند؛ زیرا امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی نیست، بلکه زمان تقویت انسجام ملی برای عبور از بحران است.

تأکید بر ترسیم آینده‌ای درخشان برای ایران

وی افزود: هدف این است که ایران عزیز با ثبات و افتخار، آینده‌ای درخشان‌تر در عرصه بین‌المللی رقم بزند و همچنان کشوری تأثیرگذار و متمدن در سطح جهان باقی بماند.

بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و قتل‌های خانوادگی

زینی‌وند در رابطه با وقوع برخی قتل‌های خانوادگی در کشور، اظهار کرد: رخدادهای تلخ و آسیب‌های اجتماعی تنها مختص تهران نیست و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ریشه برخی از این حوادث، عصبانیت‌های لحظه‌ای است. اگرچه همه این اتفاقات تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند، برخی از آن‌ها در جوامع بشری قابل مشاهده‌اند؛ اما حوادث دامنه‌دار و تکرارشونده موجب نگرانی می‌شوند.

وی افزود: حوزه اجتماعی وزارت کشور این موضوعات را به‌دقت بررسی و گزارش‌های لازم را تهیه می‌کند تا در صورت نیاز، رسیدگی‌های مقتضی انجام شود. ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و این‌گونه حوادث، به‌ویژه در برخی مقاطع، از موضوعات مهم و نگران‌کننده است.

پیگیری اختلالات تبادلات مرزی با پاکستان

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اختلال در تبادلات مرزی با پاکستان، گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن‌ها ناشی از مسائل فنی و زیرساختی است. بخشی دیگر نیز ممکن است متأثر از فشارهای آمریکا بر همسایگان ایران در چارچوب محاصره‌ای باشد که این کشور اعمال می‌کند.

زینی‌وند ادامه داد: در گفت‌وگو با پاکستان، مسائل فنی و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های مالی، در حال پیگیری است و دولت پاکستان اعلام کرده که باید این زیرساخت‌ها را تکمیل کند. با این حال، در حال حاضر توقفی در تبادلات وجود ندارد و حتی پیش از این جلسه نیز بررسی کردم که مواد مستعد فساد و سایر اقلام موردنیاز همچنان مبادله می‌شوند.

ابراز امیدواری برای رفع اختلالات مرزی

وی بیان کرد: امیدواریم اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و تبادلات مرزی با پاکستان به‌طور کامل برقرار بماند.

ارزیابی مستمر عملکرد استانداران در دولت چهاردهم

زینی‌وند در رابطه با ارزیابی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد دو سال گذشته دولت چهاردهم، اظهار کرد: ارزیابی استانداران به‌صورت مستمر و موردی انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مسئله، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بسیار بالایی دارد. علاوه بر این، ارزیابی سالیانه استانداران نیز در دستور کار قرار دارد و اکنون که دومین سال خدمت آنان در حال سپری شدن است، ارزیابی سال دوم نیز در حال تکمیل است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، از جمله استانداران، چند نوع بررسی انجام می‌شود. یکی از این موارد، ارزیابی داده‌محور است که دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به‌صورت مستمر انجام می‌دهد. در این ارزیابی، عملکرد استان‌ها در برگزاری جلسات، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، انجام وظایف استانداران و بارگذاری داده‌ها در داشبوردهای تعریف‌شده بررسی می‌شود. نتایج ارزیابی‌های داده‌محور در دو سال گذشته نشان‌دهنده عملکرد قابل‌قبول استانداران، متناسب با تجارب استان‌ها، بوده است.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداران

وی افزود: نوع دیگری از ارزیابی، به‌صورت سالیانه و بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید، سیاست‌های دولت، برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور، توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رعایت سیاست‌های دفاعی، افزایش سرمایه اجتماعی و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف هر استان است.

مقایسه عملکرد هر استاندار با سال گذشته

زینی‌وند عنوان کرد: در این ارزیابی، رتبه‌بندی استانداران بر اساس اینکه کدام استان رتبه اول یا دوم را کسب می‌کند، مدنظر نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش بررسی می‌شود. برای مثال، عملکرد استاندار کرمانشاه در حوزه محیط‌زیست با وضعیت سال گذشته مقایسه می‌شود تا مشخص شود بر اساس برنامه راهبردی، چه تغییراتی حاصل شده است. این ارزیابی موضوع‌محور با دقت انجام می‌شود و نتایج آن به استانداران، رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و نقاط قوت عملکرد آنان بیان می‌شود. همچنین، در صورت وجود کاستی، این موارد نیز مطرح و بررسی می‌شود.

انتقاد از شاخص‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ارزیابی دیگری نیز در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح مجموعه دولت انجام می‌شود که طی آن، هیئت وزیران برای هر دستگاه، یک یا چند مجموعه را به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌کند. البته به‌عنوان نظر کارشناسی، بارها به مسئولان سازمان اداری و استخدامی گفته‌ام که ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به نظر می‌رسد شاخص‌های تعریف‌شده در برخی موارد، امکان ارزیابی واقعی عملکرد همه دستگاه‌ها را فراهم نمی‌کند.

زینی‌وند بیان کرد: ممکن است داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها صحیح باشد، اما عملکرد واقعی مجموعه با رتبه‌ای که برای آن تعیین شده است، مطابقت نداشته باشد. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. با وجود این، استانداران در این دو سال عملکرد موفقی داشته‌اند.