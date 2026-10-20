یک روز پس از آمد و شد وزیر خارجه روسیه که با توضیح دیپلماتیک «ربطی به هسته‌ای نداشت» ختم شد، و واکنش غیررسمی هم این بود که در پاسخ به طرح کلی روس‌ها ایران با خروج اورانیوم از کشور موافقت نکرده است، عاصم منیر که همیشه در زمان سقف‌زدن نرخ جهانی نفت به ایران می‌آید هم وارد کشور شد.

جوان آنلاین: یک روز پس از آمد و شد وزیر خارجه روسیه که با توضیح دیپلماتیک «ربطی به هسته‌ای نداشت» ختم شد، و واکنش غیررسمی هم این بود که در پاسخ به طرح کلی روس‌ها ایران با خروج اورانیوم از کشور موافقت نکرده است، عاصم منیر که همیشه در زمان سقف‌زدن نرخ جهانی نفت به ایران می‌آید هم وارد کشور شد. عاصم (و قطری‌ها و اماراتی‌ها) همان پاسخ‌های همیشگی را از مقامات ایران شنیدند ولی این بار محکم‌تر. ابتدا خبر دیدار پزشکیان با عاصم منتشر شد که حرف خاصی از آن بیرون نیامد. پس از آن خبرگزاری‌ها نوشتند که قالیباف به عاصم گفته است: «ما حرف جدیدی نداریم و امریکا جز با اجرای شروط هفتگانه، نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند». سپس خبر دیدار با رضایی دبیر شعام آمد که مطابق انتظار پاسخ محکم بود: «به‌هیچ‌وجه ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد»!

باید دید عاصم چه پیامی آورده است. پاسخ قالیباف و رضایی نشان می‌دهد او دوباره نقش حامل پیام تهدید را بازی کرده است، نقشی که در شأن ملت بزرگ پاکستان نیست. اگر حامل تکراری «پیام تهدید» امریکا باشد، خودش را خسته کرده است و اگر آنچنان که العربی‌جدید مدعی شد به همراه قطر یک «پیشنهاد سازش» آورده است، باید دید جزئیات آن چیست. اتفاقاً دیشب خبر‌ها حاکی از ورود یک هیئت قطری با هواپیما به ایران بود. روز قبل از آن هم ورود یک هیئت اماراتی با هواپیمای حکومتی. معمولاً این مواقع گفته می‌شود هواپیما حامل پول نقد است تا در جنگ آینده از حملات ایران در امان باشند! به‌ویژه آنکه برخی شبکه‌های اسرائیلی و تحلیلگران خارجی جنگ را نزدیک ارزیابی کردند یا در پروپاگاندای آن دمیدند.

قالیباف ولی در دیدار با عاصم تکلیف شیوخ و امریکا را روشن کرد: «برای دفاع از میهن و عزت ملی‌مان آمادگی کامل داریم، تهدید‌ها و تحرکات نظامی نمی‌تواند هیچ تردیدی در تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند».

ادعای العربی‌جدید آن است که پیشنهاد مشترک قطر و پاکستان «شامل پاسخی به بخشی از مطالبه ایران [نه تمامی آن!]برای بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده این کشور است». این یعنی یک «آ‌ب‌نبات چوبی قطری- پاکستانی» که تازه آن هم با پول خودمان خریده شده و نه تمامی آن پول، بلکه آب‌نباتی که کسان دیگری هم یک گاز به آن زده‌اند!

در این میان خبرگزاری رویترز که معمولاً اخباری را با «منبعی که نخواست نامش فاش شود»، منتشر می‌کند، مدعی شد سه مقام ارشد ایرانی و یک منبع آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گفتند تهران متقاعد شده است که رئیس‌جمهوری امریکا آماده است برای شکستن بن‌بست در جنگ هشت‌ماهه، حملات نظامی را از سر بگیرد. یکی از این مقام‌ها به رویترز گفت: «ایران خود را برای ازسرگیری حملات اسرائیل و امریکا آماده می‌کند، نه برای توافق با امریکا با هدف پایان دادن به جنگ».

رویترز اضافه کرده که این مقام‌ها گفته‌اند با توجه به خودداری تهران از دادن امتیاز‌هایی که به باور این کشور می‌تواند از نظر سیاسی به سود ترامپ تمام شود، احتمال دستیابی به پیشرفتی اساسی در مذاکرات پیش از انتخابات اندک است. همچنین یکی از مقام‌های ایرانی گفت: «نگاه تهران مبنی بر اینکه به واشینگتن در پایبندی به دیپلماسی اعتمادی نیست، ریشه در حملاتی دارد که مذاکرات پیشین را مختل کرده‌اند».

بعید است از این میانجیگری‌ها آبی برای امریکا و میانجی‌ها گرم شود. ایران راهبرد خود را در جنگ و مذاکره خیلی منسجم پیش برده است و تلاش برای شکستن این انسجام از سوی میانجی‌ها که بازو‌های رسمی امریکا در منطقه هستند تاکنون نتیجه نداده است. آنها هربار فقط می‌توانند با پیشنهادات خودشان سقف نرخ نفت را فروبریزند ولی این‌هم دستاوردی دائمی نیست و معمولاً چندساعته یا یک‌روزه است، زیرا نفت باشعورتر از ترامپ و شیوخ است و شوخی ندارد!

روند تحولات جاری به هر ناظری ثابت کرده است که جمهوری اسلامی ایران، اهل باج دادن نیست و از پیغام و پسغام‌ها هم هراسی ندارد. این را می‌شود در میدان به خوبی لمس کرد. درست در روزی که سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه، آن‌گونه که از شواهد پیداست، بدون هیچ دستاورد ملموسی تهران را ترک کرد و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، برای دیدار با مقامات کشورمان به ایران آمد، یک فروند پهپاد MQ۹ ارتش متجاوز امریکایی بر فراز آب‌های خلیج فارس ساقط شد و دو فروند کشتی متخلف، در برخورد با مین به آتش کشیده شدند.

پیامی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در پیگیری منافع خود جدی است و در پاسخ به متجاوزان به حقوق ملت لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. خبرگزاری امریکایی رویترز هم دیروز مدعی شد: «سه مقام ارشد ایرانی و یک منبع آگاه در ایران، گفتند تهران متقاعد شده است که رئیس‌جمهوری امریکا آماده است برای شکستن بن‌بست در جنگ هشت‌ماهه، حملات نظامی را از سر بگیرد. یکی از این مقام‌ها گفت: "ایران خود را برای ازسرگیری حملات اسرائیل و امریکا آماده می‌کند، نه برای توافق با امریکا با هدف پایان دادن به جنگ. ساختار روحانیت مصمم است اجازه ندهد ترامپ به پیروزی سیاسی دست یابد. " که این مقام‌ها گفتند با توجه به خودداری تهران از دادن امتیاز‌هایی که به باور این کشور می‌تواند از نظر سیاسی به سود ترامپ تمام شود، احتمال دستیابی به پیشرفتی اساسی در مذاکرات پیش از انتخابات اندک است. یکی از مقام‌های ایرانی گفت نگاه تهران مبنی بر اینکه واشینگتن در پایبندی به دیپلماسی قابل اعتماد نیست، ریشه در حملاتی دارد که مذاکرات پیشین را مختل کرده‌اند.» با این توصیف، می‌شود چشم‌انداز سفر عاصم منیر به تهران را حدس زد. او هم باید دست خالی به اسلام آباد برگردد. هرچند رسانه‌های پاکستانی در خبری ادعا کردند که فرمانده ارتش پاکستان، آخرین اخطار قبل از شروع جنگ را به مقامات ارشد تهران ابلاغ کرد؛ خبری که می‌توان همسو با تهدیدات ترامپ برای اثرگذاری بر محاسبات مقامات ایرانی ارزیابی کرد.

در میانه اخبار متناقض از محتوای اخبار رفت و برگشت‌های دیپلماتیک، «العربی الجدید» هم روز گذشته به نقل از منابع مطلع، ادعا کرد: «قطر و پاکستان یک "پیشنهاد سازش" ارائه کرده‌اند که مطالبات هر دو طرف امریکایی و ایرانی را تأمین می‌کند. هدف این پیشنهاد جلوگیری از بازگشت تنش‌ها و فراهم کردن زمینه برای بازگشت دو طرف به میز مذاکرات است.»

به نوشته این شبکه خبری، «پیشنهادی که فرمانده ارتش پاکستان به مقام‌های ایرانی منتقل کرد، مورد تأیید امریکا قرار دارد و پیش‌تر نیز تأیید ایران را دریافت کرده است. این پیشنهاد شامل "پاسخی به بخشی از" مطالبه ایران برای بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده این کشور است. میانجی‌ها پیشنهادی ارائه کرده‌اند که با واکنش مثبت هر دو طرف مواجه شده است. این پیشنهاد شامل پرداخت ۶ میلیارد دلار سود مربوط به دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های قطر است.» در همین ارتباط شامگاه سه‌شنبه برخی خبر‌ها از پرواز یک فروند هواپیمای حامل هیئت قطری به مقصد تهران خبر دادند.

اجرای شروط هفتگانه تنها راه جلب اعتماد ایران

محمدباقر قالیباف عصر دیروز در دیدار با عاصم منیر با تأکید بر اینکه تحرکات نظامی نمی‌تواند تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: «امریکا جز با اجرای شروط هفتگانه ایران که در نیویورک ارائه شده نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روابط برادرانه ایران و پاکستان از همراهی ملت و دولت پاکستان که در شرایط جنگ و مذاکره در کنار ایران بودند، قدردانی و تشکر کرد. عاصم منیر در پاسخ به پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تبادلات مرزی دو کشور گفت: «مسائل مرزی موقتی و فنی بود و مرز دو کشور از امروز باز شده است.» در این دیدار همچنین قالیباف با اشاره به مذاکراتی که بین ایران و ایالات متحده در اسلام آباد انجام شد، گفت: «من در آنجا به صراحت خطاب به معاون رئیس امریکا گفتم که سابقه طولانی اقدامات منفی امریکا علیه ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی ما را در وضعیت اوج بی‌اعتمادی نسبت به امریکا قرار داده است و اکنون هم با نقض تفاهم‎نامه اسلام‌آباد توسط دولت ترامپ، تهدید‌های مکرر وی بنای این بی‌اعتمادی بلندتر از قبل است.»

قالیباف تأکید کرد که ما حرف جدیدی نداریم و امریکا جز با اجرای شروط هفتگانه ایران که در نیویورک ارائه شده نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند. قالیباف با بیان اینکه ما جنگ طلب نیستیم، اما برای دفاع از میهن و عزت ملی مان آمادگی کامل داریم، اظهار داشت که تهدید‌ها و تحرکات نظامی نمی‌تواند تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این امریکا بود که با محاسبات غلط و جنگ علیه ایران، وارد باتلاق شد و اکنون هم آنها هستند که باید اقدامات لازم برای خروج را انجام دهند.

ذره‌ای از مواد هسته‌ای ایران خارج نخواهد شد

دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی از دیگر برنامه‌های فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران بود. سرلشکر رضایی در این دیدار با تأکید بر اینکه همه مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند، گفت: «حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد و این مواد سرمایه بزرگ و ثروت ملی ایرانیان برای استفاده در داخل کشور است.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: «همه مردم و مسئولان ایران یکپارچه و یکصدا به این نتیجه رسیده‌اند که تا اعتمادسازی از سوی امریکا صورت نگیرد، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و شروع این اعتمادسازی، تحقق شروط ایران است.» وی همچنین بر برادری ملت‌های ایران و پاکستان تأکید کرد. در ادامه عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با تأکید بر بازگشایی مرز بین ایران و پاکستان اظهار داشت: «به صراحت اعلام می‌کنیم که مشکل مرز‌های ایران و پاکستان برطرف شده و از امروز صبح مرز بازگشایی شده است.» وی با اشاره به دفاع و مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه، بر همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور و بدون حضور بیگانگان تأکید کرد.

فرمانده ارتش پاکستان، همچنین در آخرین دیدار خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران، با دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این پنجمین سفر رسمی فرمانده ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از آغاز آتش‌بس جنگ تحمیلی علیه کشورمان محسوب می‌شود.

مسعود پزشکیان روز گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت سالروز تولد ستارخان در پیامی معنادار نوشت: «ستارخان، برای آرمانی جنگید که آن را شایسته ایران می‌دانست: آزادی، قانون و سربلندی ملت. ایران به چنین فرزندانی افتخار می‌کند؛ مردانی که ارزش‌هایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگی‌شان معنا کردند. خاک می‌خوریم، اما خاک نمی‌دهیم» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، هم در اظهار نظری تأکید کرد: «در صورت هر گونه خطای دوباره دشمن، تأثیر تجهیزات گران‌قیمت و پیشرفته دشمن را با طیف گسترده‌ای از تجهیزات ارزان، اما مؤثر، خنثی خواهیم کرد و این برای دشمن آزاردهنده و نگران‌کننده و پرهزینه خواهد بود.»