با وجود اینکه بار‌ها پلیس راهور در خصوص حمل بار و رعایت استاندارد‌ها به رانندگان وسایل باری و بعضاً خودرو‌های سواری که مجاز به حمل بار نامتعارف نیستند هشدار می‌دهد، در برخی موارد این مهم مورد غفلت قرار گرفته که در نتیجه آن این بار کج به دلیل محکم بسته نشدن یا غیراستاندارد بودن واژگون شده و به بروز حادثه‌ای که در برخی موارد مرگبار است، منجر می‌شود.

چندی پیش پسر موتورسواری هنگام عبور از خیابان پیروزی بر اثر سقوط بار از یک وانت‌بار حمل اثاث خانه کنترل موتور را از دست داد و بعد از سقوط سرش با آسفالت برخورد کرد و فوت شد.

بنابراین دلیل اولیه، بی‌احتیاطی از سوی راننده وانت به مرگ ثانویه راکب موتور منجر شد. براساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، مشخصات هر وسیله نقلیه از جمله طول، عرض، ارتفاع و ظرفیت وزنی، در کاتالوگ تعیین شده از سوی کارخانه سازنده درج می‌شود و این مشخصات به تأیید مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت صنایع و معادن می‌رسد. همچنین ظرفیت و مشخصات فنی مصوب خودرو، مبنای مجاز بودن حمل بار با آن است و هیچ وسیله نقلیه‌ای نباید خارج از حدود تعیین شده برای آن، بار یا مسافر جابه‌جا کند. این در حالی است که به‌رغم پرداخته شدن به شرایط حمل بار و خودرو در برخی موارد، دیده شده خودرو‌های شخصی برای جابه‌جایی بار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این در حالی است که حمل بار خارج از ظرفیت مجاز یا به شیوه ناایمن، خطر جدی برای راننده و سرنشینان خودرو و همچنین سایر کاربران ترافیکی ایجاد می‌کند.

از آنجا که نظارت بر این تخلفات و برخورد قانونی با موارد ناایمن و غیرمجاز، از سوی پلیس دنبال می‌شود، بنابراین رانندگان ملزم به رعایت آن هستند.

سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر ممنوعیت حمل بار‌های بیرون‌زده از وانت‌های معمولی از جمله وانت‌نیسان و وانت‌پراید در این خصوص می‌گوید: «این خودرو‌ها نباید محمولاتی مانند میلگرد و تیرآهن را به‌گونه‌ای حمل کنند که بار از قسمت جلو یا عقب خودرو بیرون بزند. بنابراین حمل این‌گونه محمولات باید با خودرو‌های تخصصی و متناسب با نوع و ابعاد بار انجام شود.» این در حالی است که نصب چراغ‌ها و علائم هشداردهنده به تنهایی مجوز حمل بار خارج از ضوابط فنی و قانونی خودرو نبوده و رعایت این علائم، ممنوعیت‌های مربوط به نوع وسیله نقلیه و شیوه مجاز بارگیری را از بین نمی‌برد.

علاوه بر این نکات باید به این مهم نیز اشاره کرد که طبق قانون در حمل محمولات تجزیه‌ناپذیر، صدور بارنامه از سوی شرکت باربری الزامی است و مؤسسه حمل‌ونقل مربوط باید بر نحوه بارگیری و مهار ایمن بار نظارت داشته باشد.

از آنجا که رعایت دقیق مقررات حمل بار و استفاده از تجهیزات استاندارد، از وظایف قانونی این شرکت‌هاست، بنابراین این مؤسسات باید آموزش‌های لازم را به رانندگان ارائه دهند و بر نحوه بارگیری، توزیع وزن و مهار ایمن محموله نظارت مستمر داشته باشند تا از بروز حوادث ناشی از جابه‌جایی بار ناایمن جلوگیری شود، چراکه در صورت وقوع حادثه ناشی از مهار نامناسب یا حمل ناایمن بار، کارشناسان پلیس موضوع را به‌صورت دقیق بررسی می‌کنند و مسئولیت اشخاص دخیل در این حادثه از جمله راننده و شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل، براساس نتایج کارشناسی و مقررات قانونی مشخص می‌کنند و فرد مقصر به مراجع قضایی معرفی می‌شود.