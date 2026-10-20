«سیدعاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در خلال سفر خود به تهران، با «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور دیدار کرد.

جوان آنلاین: فرمانده ارتش پاکستان، بعد از ظهر امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در راس هیاتی دیپلماتیک به منظور گفت‌و‌گو و رایزنی با مقامات ایران، وارد تهران شد.

روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای، روند‌های دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه و نیز موضوعات بین‌المللی مهترین محور‌های گفت‌و‌گو‌های منیر با مقامات ایران خواهد بود.

عاصم منیر از زمان آغاز میانجی گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است. وی در آخرین حضور خود (دوم شهریور سال جاری) با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

این پنجمین بازدید رسمی فرمانده ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از آغاز آتش‌بس جنگ تحمیلی علیه کشورمان محسوب می‌شود.