هشدار حماس درباره طرح خطرناک تل آویو علیه مسجدالاقصی

یکی از رهبران حماس درباره طرح جدید رژیم صهیونیستی برای جداسازی بخش‌هایی از مسجد الاقصی و تبدیل آنها به کنیسه یهودی هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، ماجد ابوقطیش از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، درباره طرح جدید رژیم صهیونیستی برای جداسازی بخش‌هایی از مسجد الاقصی و تبدیل آنها به کنیسه یهودی هشدار داد.

به گزارش مهر، ابوقطیش روز سه شنبه در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که افزایش تعرض شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی و برگزاری مراسم تلمودی در صحن‌های این مسجد، بخشی از تلاش‌ها برای تحمیل واقعیتی جدید و تغییر هویت اسلامی آن است.

وی با اشاره به تشدید تعرض‌ها در جریان اعیاد یهودی و افزایش محدودیت‌ها علیه نمازگزاران فلسطینی، تاکید کرد که این اقدامات نه هویت اسلامی مسجد الاقصی را تغییر می‌دهد و نه حقی برای شهرک‌نشینان در این مکان ایجاد می‌کند.

این رهبر حماس تصریح کرد که اقدامات یادشده در چارچوب طرحی سازمان یافته برای تثبیت حضور یهودیان در مسجد الاقصی و فراهم کردن زمینه جداسازی بخش‌هایی از آن و تبدیل این بخش‌ها به کنیسه صورت می‌گیرد که مشابه آن پیشتر در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل اجرا شده است.

ابوقطیش بر ضرورت مقابله با این طرح‌ها، تقویت حضور فلسطینی‌ها و اعتکاف آنها در مسجد الاقصی و افزایش تحرکات فلسطینی، عربی و اسلامی برای حمایت از این مکان مقدس تاکید کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تمام مساحت مسجد الاقصی حق انحصاری مسلمانان است، اظهار داشت: تلاش برای جداسازی هر بخشی از این مسجد با ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین ناکام خواهد ماند.