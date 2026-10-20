روبیو: خطر گسترش جنگ اوکراین به مناطق دیگر وجود دارد

وزیر خارجه آمریکا هشدار داد جنگ اوکراین با خطر تشدید و گسترش به مناطق دیگر روبه‌روست.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هند گفت خطر واقعی تشدید درگیری‌ها و گسترش جنگ اوکراین به مناطق دیگر وجود دارد.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره افزود که واشنگتن در تلاش است دو طرف را به توافق برساند.

روبیو همچنین گفت گفت‌و‌گو میان رهبران آمریکا، روسیه و چین درباره کنترل تسلیحات می‌تواند تحول مثبتی برای سراسر جهان باشد. با این حال، به گفته وی، هنوز مشخص نیست که پکن برای ورود به چنین مذاکراتی آمادگی داشته باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در ماه سپتامبر خواستار برگزاری مذاکرات سه‌جانبه درباره کنترل تسلیحات با مشارکت روسیه و چین شده بود.