وضعیت کاروان ایران در پایان روز دوم؛ جایگاه پنجم با ۳۸ مدال

جوان آنلاین: دومین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که در این روز از بازی‌ها ورزشکاران کشورمان موفق به کسب ۳۰ مدال شامل ۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز شدند.

این مدال‌ها در ۷ رشته پارادوومیدانی، پاراجودو، پاراتکواندو، پاراوزنه برداری، پاراونه دوچرخه سواری، پاراتیراندازی و پاراشنا به دست آمد.

با احتساب ۳۰مدل کسب شده امروز، مجموع مدال‌های کاروان ورزش ایران به ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز رسید. کاروان ایران با این تعداد مدال به جایگاه پنجم جدول توزیع مدال‌ها صعود کرد.

وضعیت کاروان ایران در جدول رده بندی و در پایان دومین روز بازی‌های پاراآسیایی به این شرح است: