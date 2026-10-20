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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر خارجه پاکستان: میانجیگری برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد

3 محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان امروز در نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان با تاکید بر تلاش‌های کشورش برای تسهیل تعامل و تنش‌زدایی در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس، گفت که میانجیگری اسلام‌آباد در مذاکرات تهران-واشنگتن ادامه دارد.

جوان آنلاین: محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در بخشی از بیانیه‌ای که امروز (سه‌شنبه) در نشست شورای سران دولت‌های سازمان همکاری شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال برگزاری است، گفت که «پاکستان قاطعانه بر این باور است که گفت‌و‌گو و دیپلماسی موثرترین مسیر را برای حل‌وفصل تنش‌های منطقه‌ای ارائه می‌دهد.»

اسحاق دار با اشاره به تلاش‌های میانجیگری پاکستان در مذاکرات پایان جنگ ایران و آمریکا گفت: «تلاش‌های ما برای تسهیل تعامل و تنش‌زدایی در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس نشان‌دهنده تعهدمان نسبت به دیپلماسی سازنده است. بر همین اساس، پاکستان همچنان در تلاش‌ها برای میانجیگری میان آمریکا و ایران مشارکت دارد.»

او افزود: ما به حمایت از تلاش‌ها برای گفت‌و‌گو و حل‌وفصل صلح‌آمیز اختلافات برای صلح و ثبات پایدار ادامه خواهیم داد. راهبرد دیپلماتیک ما با این باور راسخ هدایت می‌شود که چالش‌های منطقه‌ای نیازمند راهکاری جمعی، مشارکتی و پایدار چندجانبه است.

اسلام‌آباد میانجی آتش‌بس در جنگ غیرقانونی و انتخابی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران و مذاکراتی بوده است که به یادداشت تفاهم پایان جنگ در ژوئن ۲۰۲۶ منجر شد. واشنگتن مدت کوتاهی پس از انجام شدن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که در آن مقرر شده بود تنگه هرمز طبق ترتیبات ایران و در ازای اجرای تعهدات طرف مقابل، از جمله لغو تحریم‌ها و محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران بازگشایی شود، تلاش کرد کشتی‌ها را از مسیر‌های جایگزین عبور دهد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح ایران مواجه شد.

نقض این تعهدات از سوی واشنگتن به موج دیگری از درگیری‌ها میان دو طرف و بسته شدن دوباره تنگه هرمز انجامید. تهران تاکید کرده است که بازگشایی تنگه منوط به اجرا شدن خواسته‌های ایران برای پایان جنگ است.

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد فرصتی ۶۰ روزه پس از اجرای آن برای مذاکرات دو طرف پیرامون مسائل گسترده‌تر، از جمله برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌کرد که با توقف اجرای آن در ماه‌های اخیر، از بین رفت. تبادل پیام از طریق میانجی‌های پاکستانی و قطری ادامه داشته است.

اسلام‌آباد در این مدت بر تلاش‌ها برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن تاکید کرده و خواستار بازگشت به مذاکرات برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها شده است. در همین راستا، عاصم منیر فرمانده ارشد پاکستان، امروز به تهران سفر کرده است. عاصم منیر با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

گفته می‌شود این سفر در ادامه همکاری‌های نزدیک ایران-پاکستان در حوزه‌های دوجانبه، از جمله در زمینه‌های امنیتی، و نیز نقش‌آفرینی پاکستان در تحولات منطقه و مذاکرات ایران-آمریکا انجام شده است. همچنین ارتش پاکستان اعلام کرد که سفر عاصم منیر بر تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، پایدار و جامع درگیری‌ها در غرب آسیا متمرکز خواهد بود.

طبق گفته مقامات ایران، پاکستان هنوز میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است و تبادل پیام از طریق مقامات این کشور و بعد از آن از طریق طرف قطری انجام می‌شود.

برچسب ها: پاکستان ، ایران ، آمریکا
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