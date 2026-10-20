رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران ادعا کرد: نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه ۱۲ نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی با تکرار ادعا‌های متوهمانه خود درارتباط با تهران ادعا کرد: به زودی در این جنگ پیروز می‌شویم. می‌توانیم حتی فراد نیز پیروز شویم!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: صادقانه بگویم، می‌توانیم همین امروز جنگ را ترک کنیم. همین الان هم پیروز شده‌ایم!

دونالد ترامپ بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران ادعا کرد: نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. جهان باید در این خصوص ممنون ما باشد. به‌زودی شاهد کاهش بسیار زیاد قیمت نفت خواهید بود.