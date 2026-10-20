جوان آنلاین: به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران در فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از فردا (چهارشنبه) با حضور ۱۶ تیم در دو گروه آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای، تعیین تکلیف کامل تعهدات مالی تیم‌های شرکت‌کننده را شرط حضور آنها در این رقابت‌ها اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«در راستای احقاق حقوق بازیکنان، مربیان و اعضای خانواده والیبال، تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران در فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۶ موظف‌اند پیش از آغاز مسابقات روز چهارشنبه، نسبت به تسویه‌حساب یا تعیین تکلیف کامل تعهدات مالی خود اقدام کنند.

حضور تیم‌ها در مسابقات منوط به تسویه‌حساب یا تعیین تکلیف تعهدات مالی است و در صورت انجام‌نشدن این امر، تیم مربوطه اجازه حضور در مسابقه را نخواهد داشت و باخت فنی برای آن در جدول مسابقات ثبت می‌شود.

همچنین، بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ، چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی با باخت فنی مواجه شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد.»

در بخش دیگری از این اطلاعیه، سازمان لیگ اعلام کرد با توجه به انجام تعهدات مالی و دریافت تأییدیه‌های لازم از سوی تیم ثامن بتن قزوین، این تیم امکان حضور در لیگ برتر را خواهد داشت.

همچنین، با توجه به درخواست نماینده قزوین و موافقت باشگاه شهداب یزد، دیدار این دو تیم در هفته نخست به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.