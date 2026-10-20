کد خبر: 1385984
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مدودف: روسیه و آمریکا دشمنان سیستماتیک خواهند بود

3 رئیس‌جمهور پیشین روسیه با بیان اینکه روسیه و ایالات متحده «دشمنان سیستماتیک» بوده‌اند و خواهند بود گفت که روابط میان این دو کشور بار دیگر به مدت چند دهه به عقب رانده شده است.

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور عصر سه‌شنبه در پیام‌رسان «مکس» نوشت: ما باید اذعان کنیم که روابط بین روسیه و ایالات متحده بار دیگر برای دهه‌های آینده آسیب دیده است. ما دشمنان سیستماتیک بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، مدودف با اشاره به ادعای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کاخ سفید قصد ندارد در حال حاضر تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کند تا شانس موفقیت در حل‌وفصل بحران اوکراین تضعیف نشود، اظهار کرد: عبارت کلیدی «در این زمان» است! ترامپ با انتقادات شدیدی در کنگره در مورد این مسئله مواجه است، در حالیکه دیگران تصمیم او را برای به تعویق انداختن اجرای قانون تحریم علیه روسیه و ایران ستودند.

وی افزود: ترامپ مردی عملگرا است. البته با توجه به روس‌هراسی در کنگره ایالات متحده و منحرفان اروپایی، این اقدام او برای جمهوری‌خواهان آن هم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای دشوار خواهد بود. هم توافق گازوئیل با روسیه و هم تعدادی از اقدامات دیگر می‌تواند برای او سود‌های کاملا ملموسی به همراه داشته باشد. با این حال، این موضوع، مهم‌ترین نکته را تغییر نمی‌دهد. قانون تحریم‌ها علیه روسیه یک اقدام سیستماتیک روس‌هراسانه است که برای دهه‌ها طراحی شده و تصمیمات برای تعلیق اجرای مفاد انفرادی آن به مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای باج‌گیری و قطع روابط با روسیه در مورد مسائل مختلف تبدیل خواهد شد.

دونالد ترامپ روز جمعه تحریم‌های جدید و گسترده علیه روسیه را که توسط کنگره تصویب شده بود، لغو کرد و در یک فرمان اجرایی گفت که این اقدام «در راستای منافع ملی ایالات متحده است». این تحریم‌ها که با حمایت دو حزب تصویب و ماه گذشته توسط ترامپ امضا شد، با هدف قرار دادن جریان‌های درآمدی روسیه با مجازات خریداران جهانی نفت و گاز روسیه وضع شده بود.

این معافیت چند روز پس از توافق با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای آزادسازی صد‌ها هزار تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی با افزایش قیمت سوخت، اعمال شد. در همان زمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد که اشتراک‌گذاری اطلاعات ایالات متحده برای مدت کوتاهی «مسدود» شده و اوکراین را از ورود و حملات موشک‌های بالستیک «بی‌خبر» نگه داشته است.

برچسب ها: دیمیتری مدودف ، روسیه ، آمریکا
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