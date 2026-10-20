عارف، تاجیکستان را به مقصد ایران ترک کرد

معاون اول رئیس‌جمهوری که برای شرکت در اجلاس نخست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود، دقایقی پیش عازم تهران شد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در این سفر دو روزه علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس محدود و گسترده نخست‌وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، دیدار‌های جداگانه‌ای با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تاجیکستان، رئیس شورای دولتی جمهوری خلق چین، نخست‌وزیر ازبکستان و نخست‌وزیر روسیه داشت.

در این دیدارها، طرفین درباره همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین افزایش سطح روابط تجاری، اقتصادی، علمی و فناوری، فرهنگی و گردشگری و توسعه کریدور‌ها گفت‌و‌گو کردند.

مصاحبه با تلویزیون ملی تاجیکستان از بخش‌های پایانی سفر عارف به شهر دوشنبه بود.