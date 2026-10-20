کشف سلاح گرم در تهران؛ دستگیری متهم با ۴ قبضه سلاح

جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری متهم متواری پرونده کلاهبرداری در محدوده قیطریه تهران و کشف چهار قبضه سلاح گرم از محل اختفای وی خبر داد.

بر اساس اعلام پلیس، مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران در پی صدور حکم جلب متهمی که از شهرستان یاسوج متواری شده بود، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی محل اختفای او را آغاز کردند.

بررسی‌های انجام‌شده به شناسایی مخفیگاه متهم در محدوده قیطریه تهران و تحت نظر قرار گرفتن محل منجر شد.

در ادامه و هنگام اجرای حکم جلب، متهم با مشاهده مأموران پلیس برای فرار اقدام کرد و شیشه‌های واحد مجاور را شکست؛ با این حال، مأموران با پیش‌بینی مسیرهای احتمالی فرار، وی را پیش از خروج از محل محاصره و دستگیر کردند.

کشف چهار قبضه سلاح گرم

بر اساس این گزارش، در جریان بازرسی از محل، چهار قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شد. پلیس اعلام کرد متهم علاوه بر پرونده کلاهبرداری، این سلاح‌ها را در اختیار داشته است.پس از دستگیری، متهم به همراه سلاح‌های مکشوفه برای انجام بررسی‌های بیشتر و طی مراحل قانونی به مقر پلیس منتقل شد. تحقیقات درباره جزئیات پرونده و سلاح‌های کشف‌شده ادامه دارد.