جوان آنلاین: اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) دو هفته فرصت داده است تا اسناد و مدارک مربوط به طرح جنجالی جانی اینفانتینو برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی و همچنین مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با شیوه اداره این نهاد را منتشر کند. این اقدام تازه‌ترین مرحله از اختلاف فزاینده میان یوفا و رئیس فیفاست؛ اختلافی که شفافیت مالی، احتمال تعارض منافع و نحوه تصمیم‌گیری در بالاترین سطح فوتبال جهان را در مرکز توجه قرار داده است.

تئودور تئودوریدیس، دبیرکل یوفا در نامه‌ای خطاب به همتای خود در فیفا خواستار پاسخ‌های مکتوب و ارائه مدارک پشتیبان درباره ده‌ها موضوع جنجالی در ۱۲ ماه گذشته شده است. این نامه با سندی هشت‌ صفحه‌ای همراه است که بیش از ۵۰ پرسش و درخواست اطلاعات را در بر می‌گیرد؛ از جمله درباره طرح موسوم به «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE)، پرونده فولارین بالوگون، اعطای جایزه صلح فیفا و روند انتخابات ریاست فیفا در سال آینده.

یوفا از فیفا خواسته است پاسخ کامل هر پرسش را به همراه مدارک مرتبط حداکثر تا دوشنبه دوم نوامبر ارائه کند. این اتحادیه همچنین تأکید کرده است که اگر فیفا از انتشار هر سندی خودداری می‌کند، باید برای هر مورد به‌ طور جداگانه دلایل مشخصی ارائه دهد.

تئودوریدیس در نامه خود نوشته است توضیحات ارائه‌ شده از سوی اینفانتینو در نشست اخیر شورای فیفا پاسخ رضایت‌بخشی به پرسش‌های اساسی اعضا نداده و شماری از درخواست‌های اطلاعاتی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. او تأکید کرده است که این پرسش‌ها باید اکنون پاسخ داده شوند و نمی‌توان رسیدگی به آنها را تا نشست بعدی شورا در دوحه در روز ۱۶ دسامبر به تعویق انداخت. به گفته دبیرکل یوفا، اصلاحات احتمالی در آینده نیز جایگزین بررسی تصمیم‌های گذشته و پاسخ‌گویی درباره آنها نخواهد شد.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) , جانی اینفانتینو ,

طرح واگذاری حقوق جام جهانی در کانون اختلاف

یکی از اصلی‌ترین محورهای این مناقشه، طرحی بود که بر اساس آن قرار بود ۲۰ درصد از منافع و حقوق تجاری مسابقات فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شود. این پروژه که با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» شناخته می‌شد، پس از اعتراض گسترده نهادهای فوتبالی کنار گذاشته شد اما پرسش‌ها درباره نحوه طراحی، ارزش‌گذاری و روند تصمیم‌گیری آن همچنان ادامه دارد.

یوفا خواهان توضیح درباره چگونگی انتخاب سرمایه‌گذاران، شرایط احتمالی معامله و میزان مشارکت نهادهای تصمیم‌گیر در این فرایند است. این اتحادیه همچنین خواستار بررسی مستقل و واقعاً بی‌طرفانه ساختار حکمرانی فیفا شده است؛ موضوعی که پیشتر نیز در واکنش به طرح سرمایه‌گذاری خصوصی مطرح شده بود.

درخواست‌های یوفا به این پرونده محدود نمی‌شود. نحوه رسیدگی به پرونده انضباطی فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا نیز در فهرست پرسش‌ها قرار دارد. این پرونده به گزارشی درباره تعلیق محرومیت بازیکن آمریکایی در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ مربوط می‌شود. یوفا همچنین خواستار توضیح درباره انتقال مراسم قرعه‌کشی جام جهانی مردان از لاس‌وگاس به واشینگتن شده است.

از دیگر موضوعات مورد پرسش، تصمیم‌های مرتبط با برگزاری جام جهانی از جمله معرفی وقفه‌های نوشیدن آب در مسابقات و طولانی‌شدن زمان استراحت بین دو نیمه فینال تا ۲۷ دقیقه است. یوفا می‌گوید مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و افراد مرتبط با او، پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت، پاسخگویی نهادی و احتمال تعارض منافع ایجاد کرده است.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) , جانی اینفانتینو ,

پرسش درباره هزینه‌ها و انتخابات ریاست فیفا

در این نامه، هزینه اجاره فضای اداری فیفا در برج نیویورک نیز مورد توجه قرار گرفته است. یوفا همچنین به گزارشی از روزنامه تایمز درباره دریافت پرداخت‌های اضافی و اعلام‌ نشده از سوی اینفانتینو در سال ۲۰۲۴ اشاره کرده است. فیفا در واکنش گفته است که حقوق دوم به رئیس خود پرداخت نمی‌کند و تمام الزامات گزارش‌دهی مربوط به دریافتی‌های او را رعایت می‌کند.

روند انتخابات ریاست فیفا در سال آینده نیز بخش مهمی از انتقادهای یوفاست. این اتحادیه درباره استقلال برونو کیومونتو، رئیس کمیته انتخاباتی فیفا پرسش‌هایی مطرح کرده و گفته است که او حدود ۲۰ سال است اینفانتینو را می‌شناسد و در رویدادهای فیفا با هزینه این نهاد شرکت می‌کند. یوفا همچنین خواستار توضیح درباره حضور او در تمام مدت جام جهانی ۲۰۲۶ با هزینه فیفا شده است.

علاوه بر این، یوفا فهرست کامل میهمانان فیفا در بخش‌های ویژه و بسیار ویژه ورزشگاه در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را درخواست کرده است، زیرا به گفته این اتحادیه، ظاهراً برخی مهمانان بر رؤسای فدراسیون‌های عضو و دبیران کل کنفدراسیون‌ها اولویت داشته‌اند.

این فشارها در آستانه انتخابات ریاست فیفا در مارس ۲۰۲۷ افزایش یافته است. اینفانتینو قصد دارد برای دوره‌ای دیگر نامزد شود و در حال حاضر مسیر انتخاب مجدد او هموار به نظر می‌رسد؛ با این حال، یوفا در تلاش است پیش از پایان مهلت معرفی نامزدها در ۱۸ نوامبر گزینه‌ای برای رقابت با او پیدا کند.

فیفا در زمان انتشار این گزارش برای اظهارنظر درباره درخواست تازه یوفا مورد تماس قرار گرفته بود. در حالی که پاسخ رسمی این نهاد هنوز منتشر نشده، ضرب‌الاجل دوم نوامبر می‌تواند مرحله تازه‌ای از مناقشه بر سر شفافیت و شیوه اداره فوتبال جهان را رقم بزند.