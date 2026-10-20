کد خبر: 1385920
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار درباره فاجعه انسانی در غزه به دلیل توقف کمک‌های غذایی به نیم میلیون غزه‌ای

غزه برخی کارشناسان اقتصادی فلسطین با اشاره به توقف کمک‌های برنامه جهانی غذا به نیم میلیون غزه‌ای درباره تبعات این روند هشدار داده و آن را موجب تشدید گرسنگی و ناامنی غذایی در این منطقه دانستند.

جوان آنلاین: کارشناسان فلسطینی نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی تصمیم برنامه جهانی غذا برای توقف کمک‌های غذایی به نزدیک به نیم میلیون فلسطینی در نوار غزه به دلیل کمبود بودجه هشدار دادند و تاکید کردند که این تصمیم، در بحبوحه محاصره مداوم این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی، موجب تشدید درد و رنج اهالی آن می‌شود.

«محمد محمود مهران»، استاد حقوق بین‌الملل عمومی و عضو انجمن‌های حقوق بین‌الملل آمریکایی، اروپایی و مصری، اظهار داشت که تعلیق کمک‌های برنامه جهانی غذا به نیم میلیون نفر در غزه به دلیل کمبود بودجه، نمایانگر یک بی‌عدالتی مضاعف است: محاصره غزه از سوی اسرائیل و عدم تأمین مالی تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای کاهش اثرات آن.

مهران افزود: این تصمیم، ناتوانی جامعه بین‌المللی در متوقف کردن گرسنگی ناشی از جنگ را آشکار می‌کند. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، گرسنگی را به عنوان سلاح جنگی جرم قلمداد کرده و قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت، همه طرف‌ها را ملزم به تضمین عبور ایمن کمک‌های بشردوستانه می‌کند.

وی از برنامه جهانی غذا خواست که خیلی هرچه سریع‌تر از این تصمیم خود صرف نظر کند.

وی همچنین از میانجیگران مربوطه - مصر، قطر و ترکیه – درخواست کرد تا برای تضمین بازگشایی کافی گذرگاه‌های غزه ، فشار فوری اعمال کنند.

« احمد ابوقمر»، اقتصاددان فلسطینی نیز با هشدار نسبت به تبعات تصمیم برنامه جهانی غذا و حذف تقریباً یک چهارم جمعیت غزه از چتر کمکهای بشردوستانه گفت که با توجه به اینکه تقریباً ۹۵ درصد از خانواده‌ها در نوار غزه به کمک‌های مالی متکی هستند، کاهش حمایت‌ها، ناامنی غذایی را تشدید می‌کند و خانواده‌های بیشتری را مجبور به کاهش مصرف یا قرض گرفتن برای تأمین نیازهای اساسی خود می‌کند.

گفتنی است که اخیرا«برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد به علت کمبود منابع مالی، کمک غذایی به ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان نوار غزه را متوقف کرده است.

این سازمان اعلام کرد که شمار افراد دریافت کننده کمک ماهانه در غزه از ۱.۶ میلیون نفر به ۱.۱ میلیون نفر کاهش یافته است.

برچسب ها: غزه ، جنگ غزه ، اسرائیل
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