ضربه دیگر آمریکا به اوکراین؛ از پاتریوت خبری نیست

در حالی که اوکراینی‌ها به شدت از نداشتن موشک‌های رهگیر پاتریوت رنج می‌برند، وزارت جنگ آمریکا همچنان از تأیید روند انتقال این موشک‌ها به کی‌یف طفره می‌رود.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست نوشته که وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، رویه‌های لازم برای تأیید تحویل موشک‌های پاتریوت را تکمیل نکرده است. آمریکایی‌ها در ظاهر با ارسال این موشک‌ها به اوکراین مخالفت نکرده‌اند، اما در پشت پرده، این رویه را متوقف کرده‌اند.

پنتاگون در حالی در مسیر ارسال تسلیحات برای اوکراین سنگ‌اندازی می‌کند که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، موشک‌های پاتریوت اوکراین هفته گذشته به اتمام رسیده‌اند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ فشارها بر رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی را هم افزایش داده و او را به مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات صلح متهم کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا برای چندمین بار اعلام کرده که وقتش رسیده که زلنسکی جای خود را به فرد دیگری بدهد.

ترامپ همچنین با توافق واردات گازوئیل از روسیه، برای چندمین بار پشت متحد خود، یعنی اوکراین، را خالی کرد. او در حالی شرایط را برای صادرات گازوئیل روسیه فراهم کرده که اتحادیه اروپا و اوکراین به شدت با آن مخالف بودند.

اروپایی‌ها معتقدند که ترامپ با این کار، «یک شریان مالی» برای روس‌ها ایجاد کرده که می‌تواند به ادامه یافتن جنگ در اوکراین و برتری مسکو در میدان جنگ منجر شود. با وجود تمامی این مخالفت‌ها در داخل و خارج از آمریکا، ترامپ بر این توافق اصرار دارد تا شاید بتواند قیمت گازوئیل را پایین نگه دارد و از شکست حزبش در انتخابات آبان ماه جلوگیری کند.