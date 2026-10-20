رئیس فدراسیون پرتغال پشت رونالدو ایستاد؛ امید به بازگشت CR۷

جوان آنلاین: «پدرو پروئنسا» رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال با وجود محرومیت اخیر کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی این کشور تأکید کرد که این مهاجم همچنان یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی پرتغال است. او همچنین ابراز اطمینان کرد که رونالدو اختلافات شدید خود با ژرژ ژسوس، سرمربی تیم ملی پرتغال، را حل خواهد کرد و بار دیگر به جمع ملی‌پوشان بازخواهد گشت.

رسانه «goal» نوشت: رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال در حالی بر اهمیت حضور رونالدو در تیم ملی تأکید کرده است که این بازیکن ۴۱ ساله در جریان آخرین وقفه بازی‌های ملی پس از بروز اختلاف با ژرژ ژسوس بر سر میزان حضورش در ترکیب تیم، اردوی تیم ملی را ترک کرد.

فدراسیون فوتبال پرتغال پس از این اتفاق مهاجم باتجربه خود را به‌طور موقت محروم کرد. با وجود ادامه روند رسیدگی انضباطی به این پرونده پروئنسا همچنان معتقد است که کاپیتان تیم ملی نقش مهمی در فوتبال پرتغال و عرصه بین‌المللی دارد.

اختلاف میان رونالدو و ژرژ ژسوس پس از آن شدت گرفت که این دو بار دیگر در سطح ملی با یکدیگر همکاری کردند. ژسوس فصل گذشته هدایت رونالدو را در تیم النصر عربستان بر عهده داشت و این دو در کنار یکدیگر قهرمانی لیگ حرفه‌ای عربستان را تجربه کردند اما پس از حضور ژسوس در کادر فنی تیم ملی پرتغال اختلافات آن‌ها بر سر میزان بازی کردن رونالدو بالا گرفت.

پروئنسا در مراسمی متعلق به فدراسیون فوتبال پرتغال در شهر فونشال زادگاه رونالدو، بار دیگر بر جایگاه این بازیکن در فوتبال کشورش تأکید کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال اظهار داشت: کاپیتان ما کریستیانو رونالدو یکی از مهره‌های کلیدی ماست.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که آینده حضور رونالدو در تیم ملی پرتغال، پس از اختلاف اخیر او با سرمربی و محرومیت موقت از همراهی تیم، با ابهاماتی روبه‌رو شده است.

با وجود تیره شدن رابطه او با ژرژه ژسوس، رونالدو تأکید کرده است که همچنان به کشورش متعهد است و می‌خواهد تا زمانی که امکان دارد، در رقابت‌های بین‌المللی پیراهن تیم ملی پرتغال را بر تن کند.

به این ترتیب در حالی که پرونده انضباطی رونالدو همچنان در جریان است، حمایت علنی پدرو پروئنسا از کاپیتان تیم ملی می‌تواند نشانه‌ای از تمایل فدراسیون برای حفظ این بازیکن در ترکیب پرتغال و حل اختلافات اخیر باشد.