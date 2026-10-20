جوان آنلاین: ارتش چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد ناو جنگی آمریکایی «چارلستون» بامداد همین روز بدون کسب مجوز از دولت چین وارد آب‌های مجاور منطقه مورد مناقشه «سابینا شول» در مجمع‌الجزایر اسپراتلی شده است.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، فرماندهی منطقه جنوبی ارتش چین در بیانیه‌ای، ورود این ناو به منطقه را «غیرقانونی» خواند و اعلام کرد اقدام آمریکا، حقوق و منافع حاکمیتی چین را نقض می‌کند، امنیت دریایی را به خطر می‌اندازد و به صلح و ثبات منطقه‌ای آسیب می‌زند.

در این بیانیه آمده است: «طرف آمریکایی باید فوراً به چنین اقداماتی پایان دهد.»

ارتش چین همچنین اعلام کرد نیروی دریایی این کشور برای تعقیب و رصد ناو آمریکایی، نیروهایی را به منطقه اعزام کرده است.

واکنش چین به تحرکات نظامی آمریکا

نیروی دریایی آمریکا تاکنون به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهارنظر درباره این رویداد پاسخی نداده است.

واشنگتن معمولاً حضور غیرقانونی در آب‌های مورد مناقشه را تحت عنوان «عملیات آزادی دریانوردی» توجیه می‌کند.

با این حال، بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، آخرین عملیات شناخته‌شده آمریکا از این نوع در دریای چین جنوبی به بیش از یک سال قبل بازمی‌گردد.

تداوم تنش‌ها میان چین و فیلیپین

چین تقریباً تمام دریای چین جنوبی را بخشی از قلمرو خود می‌داند؛ منطقه‌ای راهبردی و پرتردد که بر سر حاکمیت بخش‌هایی از آن میان چین، برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام اختلاف وجود دارد. در ماه‌های اخیر، تنش‌ها میان پکن و مانیل شدت بیشتری داشته است.

ماه گذشته نیز یک شناور گارد ساحلی چین در نزدیکی منطقه سابینا شول با یک قایق فیلیپینی که برای سوخت‌گیری در منطقه حضور داشت، برخورد کرد.

چین و فیلیپین هر دو، منطقه سابینا شول و کل مجمع‌الجزایر اسپراتلی را جزء مناطق تحت حاکمیت خود می‌دانند و در همین راستا، فیلیپین همچنین با آمریکا پیمان دفاع متقابل دارد؛ موضوعی که اختلافات دریایی این منطقه را به یکی از کانون‌های حساس روابط پکن و واشنگتن تبدیل کرده است.