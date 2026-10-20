تصمیم نتانیاهو برای دادن پست وزارتی مهم به بن گویر در پی افزایش تنش

در پی بالا گرفتن تنش بین نتانیاهو و بن گویر در آستانه انتخابات، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد در کابینه آتی به وزیر امنیت داخلی این رژیم یک پست وزارتی مهم بدهد.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد در دولت آتی به ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم یک پست وزارتی مهم بدهد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بن‌ گویر اخیرا مدعی شده بود نتانیاهو به کشورهای اروپایی وعده داده است که حزب بن گویر در ائتلاف حاکم جای نخواهد داد.

نتانیاهو مشخص نکرد که چه سمت وزارتی به بن ‌گویر داده خواهد شد.

روز یکشنبه بن ‌گویر دفتر نتانیاهو را متهم کرد که به چندین کشور عضو اتحادیه اروپا رسما تعهد داده است که حزب وی یعنی «قدرت یهود» در دولت آینده حضور نخواهد داشت.

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در واکنش به اتهامات بن‌ گویر صحت آن‌ها را رد کرد و این ادعاها را مانورهای سیاسی نادرست خواند.

حزب لیکود در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو قصد دارد در هر دولت آتی که تشکیل دهد شرکای ائتلافی فعلی خود را حفظ کند.

روز شنبه حزب قدرت یهود نتانیاهو را متهم کرد که قصد دارد با گادی آیزنکوت، از چهره‌های برجسته ائتلاف «یشار» دولت وحدت تشکیل دهد و در این میان بن ‌گویر و حزب او را کنار بگذارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که نه ائتلاف مخالفان و نه ائتلاف نتانیاهو احتمالا نمی‌توانند به حد نصاب ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست که برای تشکیل کابینه لازم است، دست یابند.

این مناقشه در حالی رخ می‌دهد که در آستانه انتخابات، تنش‌ها میان نتانیاهو و بن‌گویر، به‌ویژه بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها و ساختار کابینه آتی رو به افزایش است.

بن‌گویر روز دوشنبه بار دیگر بر تمایل خود برای تصدی وزارت جنگ تأکید کرد؛ این در حالی است که نتانیاهو پیشتر گفته بود این سمت به حزب خودش یعنی حزب لیکود خواهد رسید.