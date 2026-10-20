استقرار پلیس ویژه اجرای احکام در دادسرای تهران

جوان آنلاین: علی صالحی در جلسه کمیته استانی نحوه ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، ضمن گرامیداشت هفته فراجا و تقدیر و تشکر از عملکرد ضابطان خصوصا نیروهای خدوم و زحمتکش فراجا در مقابله با مخلین نظم عمومی با تبریک مجدد هفته فراجا یاد و خاطره شهدای انتظامی- امنیتی و جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و بر ضرورت آمادگی صد در صدی در مقابله با نقشه‌های ضد امنیتی دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به شهادت شمار زیادی از نیروهای خدوم و جان برکف پلیس در حملات ددمنشانه تروریسم آمریکایی-صهیونی به مقرهای فراجا، بر اهمیت حفظ هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمن و توجه کامل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مد ظلل العالی) تأکید و خاطرنشان کرد: با هر نوع اقدامی که امنیت روانی و نظم جامعه را مختل نماید به شدت و قاطعیت در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

دادستان تهران تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که در همه سطوح از اقدامات قانونی شما، حمایت و پشتیبانی حقوقی قضایی لازم را بعمل آوریم و برای حفظ امنیت کشور، شبانه روزی در کنار شما و همدوش شما در خط اول مقابله با ناامنی بایستیم.

صالحی بر پیگیری مستمر وضعیت محکومان متواری و تسریع در اجرای احکام قطعی قضایی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای شناسایی، دستگیری و معرفی این افراد به مراجع قانونی شد. در همین راستا، بر تقویت هماهنگی میان واحدهای اجرای احکام و ضابطان قضایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و انتظامی موجود و پیگیری مستمر پرونده‌های مربوط به محکومان متواری با هدف اجرای مؤثر احکام قضایی تأکید کرد.

دادستان تهران بر ضرورت توجه ویژه به پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای و مقابله مؤثر با جرایم ارتکابی در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: در این زمینه، شناسایی بسترها و شیوه‌های ارتکاب جرایم، رصد و تحلیل گزارش‌های مرتبط در چارچوب اختیارات قانونی، رسیدگی به‌موقع به گزارش‌های مردمی، حفظ و جمع‌آوری ادله الکترونیکی با رعایت ضوابط قانونی و تقویت تعامل میان مراجع قضایی و پلیس فتا، از جمله محورهای مهم در ارتقای کارآمدی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای به شمار می‌رود. همچنین ضروریست اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوه‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات و سایر جرایم سایبری تأکید شد تا با افزایش سطح آگاهی شهروندان و تقویت اقدامات پیشگیرانه، زمینه کاهش وقوع جرایم در فضای مجازی فراهم شود.

در این جلسه ضابطان گزارشی از اقدامات خود را ارائه و رئیس پلیس فتا ضمن ارائه گزارشی از جرائم ارتکاب یافته در فضای مجازی و اقدامات صورت گرفته، پیشنهاداتی در خصوص نحوه مقابله به همراه طرح‌های پیشگیرانه مطرح کردند که مقرر شد در جلسات تخصصی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران بررسی و مراتب به دادستانی تهران منعکس تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

پانزدهمین جلسه کمیته استانی نحوه نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، همزمان با جلسات کارگروه اجرایی پایش کانون وقوع جرایم و کاهش جرایم پرتکرار با دستور «بررسی وضعیت جلب محکومان و متهمان متواری وهمچنین بررسی وضعیت جرایم فضای مجازی» به ریاست دادستان تهران و با حضور تعدادی از معاونان دادستانی تهران و مسئولان نظامی و امنیتی و روسای پلیس‌های تخصصی در محل دادستانی تهران برگزار شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد: به منظور استقرار پلیس ویژه اجرای احکام در دادسرای تهران، طی مکاتبه با فاتب، نیروی کافی، مشخص و در اختیار دادستانی گذاشته شود.