ادامه حمله هوایی عربستان به شمال یمن

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0628\u0627 \u06cc\u0645\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06cc\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0645\u0639\u06cc\u0646\u060c \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0632\u06cc \u0631\u0627\u0632\u062d \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0639\u062f\u0647 \u06cc\u0645\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.