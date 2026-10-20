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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
ورزش » ساير

شروع طوفانی کاروان ورزش ایران در روز دوم؛ تعداد مدال طلا به ۷ رسید

ل کاروان ورزش ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی دومین روز از این بازی ها را با کسب چند مدال طلا آغاز کرد و امیدوار است در ادامه به مدال های پرتعدادتری هم دست پیدا کند.

جوان آنلاین: دومین روز از پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی در سال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر ناگویا ژاپن در جریان است که طی آن ملی پوشان ایران در رشته های مختلف به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

صابر ؛ اولین طلایی روز دوم بازی‌ها

در رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۳۳ محمد صابر نماینده ایران با شکستن رکورد بازی‌ها مدال طلا را به دست آورد. صابر در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ توانست رکورد بازی‌های پاراآسیایی را بشکند. این رکورد پیش از این در اختیار محمدرضا احمدی از ایران بود که در بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا با ۹.۹۲ به نام خودش ثبت کرده بود.

علیپور طلایی شد، اولاد نقره گرفت

رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۱۱ با حضور امیر حسین علیپور ، مهدی اولاد و حسن باجلوند پیگیری شد. امیر حسین علیپور که مدال طلای پارالمپیک پاریس را هم دارد، با پرتاب ۱۴.۷۰ رکورد بازی‌ها را شکست و مدال طلا را کسب کرد. این رکورد تا پیش از این در اختیار مهدی اولاد دیگر ورزشکار ایران در این رشته بود.

مهدی اولاد هم در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد. حسن باجلوند هم دیگر نماینده ایران بود که در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ و ایستادن در رده پنجمی به کارش پایان داد.
شروع طلایی کاروان ورزش ایران در روز دوم؛ صابر چراغ اول را روشن کرد

بندری هم طلایی شد

در مسابقات پرتاب نیزه عرفان بندری با شکست رکورد بازیها به مدال طلا دست پیدا کرد. در این رقابت عرفان بُندری رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد. بُندری در ۶ پرتابی که داشت به ترتیب رکوردهای ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

جانفشان برنزی شد

حسن جانفشان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲، به مصاف «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی رفت و ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد. جانفشان با ۶۰ سال سن، مسن‌ترین ورزشکار کاروان ایران محسوب می‌شود.
شروع طلایی کاروان ورزش ایران در روز دوم؛ صابر چراغ اول را روشن کرد
حسن جانفشان

پرتاب پاکباز هم به طلا تبدیل شد

در رقابت پرتاب وزنه کلاس F۱۲ رقابت سامان پاکباز ملی‌پوش کشورمان رکورد ۱۳.۵۲ متر را به ثبت رساند و به مدال طلای این دوره از مسابقات دست پیدا کرد. سامان پاکباز پنج پرتاب صحیح را انجام داد و بالاتر از ورزشکاران کشورهای اندونزی و ازبکستان به مدال طلا رسید.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:

طلا:

* آیلار جامی - پاراتکواندو
* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴
* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰
* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳
* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲
* عرفان بندری - پرتاب نیزه
* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

نقره:

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه
* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰
* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* علی الفت نیا - پرش طول 

برنز:

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار
* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

برچسب ها: پاراآسیایی ، پاراآسیایی ناگویا ، ورزش ایران
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