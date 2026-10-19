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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۵
سیاست » اخبار کلی

عارف: ایران و تاجیکستان باید فراتر از پروتکل‌های دیپلماتیک، روابط خود را گسترش دهند

3 معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با نخست‌وزیر تاجیکستان با تأکید بر پیوند‌های برادرانه و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی دو کشور، خواستار افزایش دیدار‌های دوجانبه و ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، اقتصاد، انرژی و توسعه راه‌های مواصلاتی شد و از مواضع و حمایت‌های تاجیکستان از ایران در جریان جنگ رمضان و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

جوان آنلاین: دکتر محمدرضا عارف در دیدار با قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر تاجیکستان، با تشکر از مهمان‌نوازی گرم دولت و مردم این کشور، اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کرده‌ام، نگاه ایران به تاجیکستان بر اساس پروتکل‌های روابط خارجی نیست. ما احساس می‌کنیم اکنون در منزل برادر خود هستیم و ایران هم منزل شما محسوب می‌شود. هر دو کشور باید مستقل از پروتکل‌ها، دیدار‌های دوجانبه خود را برای دستیابی به سطح بالاتری از روابط فعلی افزایش دهند.

وی با تشکر صمیمانه از مواضع برادرانه تاجیکستان نسبت به ایران در جنگ رمضان و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، افزود: اقدامات همه‌جانبه حمایتی تاجیکستان از ایران، مایه دلگرمی دولت و ملت ایران است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین سی‌وپنجمین سالگرد استقلال تاجیکستان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

عارف در ادامه با اشاره به نشست کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، بیان کرد: معتقدیم این نشست جهشی در توسعه روابط کشور‌های عضو در چارچوب همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مناسب سازمان همکاری شانگهای برای بهبود امنیت و ثبات منطقه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی، گفت: بیشتر کشور‌های عضو این سازمان در یک حوزه تمدنی قرار دارند و اشتراکات فرهنگی و تاریخی، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: ایران و تاجیکستان باید از فرصت اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی برای افزایش ظرفیت همکاری‌ها در حوزه تجارت، اقتصاد، انرژی و توسعه راه‌های مواصلاتی استفاده کنند.
تأکید تاجیکستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه

قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به دکتر عارف و هیئت همراه، خاطرنشان کرد: مناسبات دو کشور بر پایه اعتماد متقابل و احترام به یکدیگر بنا نهاده شده است و پیوند‌های فرهنگی و زبانی تاجیکستان و ایران به استواری ارتباطات دو کشور کمک کرده است.

نخست‌وزیر تاجیکستان تأکید کرد: همکاری‌های دوجانبه ایران و تاجیکستان در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سلامت، گردشگری و فرهنگی باید توسعه یابد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، ایران ، تاجیکستان
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