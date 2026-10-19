فرودگاه ریاض همچنان به روی پروازها بسته است

جوان آنلاین: فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض پس از گذشت ۹ روز همچنان به روی پروازهای مسافربری بسته است و هیچ گزارش رسمی درباره زمان ازسرگیری فعالیت‌های این فرودگاه منتشر نشده است.

نیروهای مسلح یمن در چارچوب پاسخ به تجاوزات و محاصره عربستان علیه فرودگاه‌های یمن، معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه» را به دشمن سعودی تحمیل کرده‌اند و با حملات مکرر به فرودگاه‌های عربستان که برجسته‌ترین آن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض است، عملاً بر ترافیک هوایی این کشور مسلط شده‌اند. خطوط هوایی بین‌المللی نیز با توجه به تداوم تهدیدها، از پرواز به این کشور خودداری می‌کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش‌تر هشدار داده بود که حریم هوایی عربستان به استثنای مکه و مدینه، منطقه عملیات نظامی است و از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواست از پرواز در این حریم خودداری کنند. این هشدارها در عمل باعث شده‌اند که بسیاری از خطوط هوایی بین‌المللی مسیرهای خود را تغییر دهند یا پرواز به عربستان سعودی را متوقف کنند.