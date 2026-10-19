هشدار حماس درباره خطر تشدید حملات شهرک نشینان در کرانه باختری

جوان آنلاین: محمود مرداوی، از رهبران جنبش حماس، درباره خطر تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در مناطق مختلف کرانه باختری هشدار داد و تاکید کرد حمله به کشاورزان و همچنین مدرسه جالود در جنوب نابلس که به تخلیه دانش‌آموزان از این مدرسه منجر شد، مصداق تروریسم سازمان‌ یافته و مورد حمایت کابینه افراطی رژیم صهیونیستی است که با همه ابزارها در پی کوچاندن ملت فلسطین است.

مرداوی امروز دوشنبه تاکید کرد ملت فلسطین از همه سرکوب‌ها و طرح‌های یهودی‌سازی قوی‌تر است و هرگز از سرزمین و حقوق خود چشم‌پوشی نخواهد کرد.

وی افزود که رژیم صهیونیستی بخش‌های کشاورزی و آموزشی را هدف قرار می‌دهد، زیرا این دو بخش نماد ماندگاری و استمرار حضور ملت فلسطین و ادامه مسیر سازندگی و آزادی هستند.

این عضو حماس از فلسطینی های ساکن کرانه باختری خواست از کشاورزان و مناطقی که هدف حملات قرار می‌گیرند حمایت کرده و با همه ابزارهای ممکن در برابر حملات شهرک‌نشینان ایستادگی کنند.

مرداوی همچنین بر ضرورت حفاظت از مدارس و تضمین تداوم روند آموزشی دانش‌آموزان فلسطینی تاکید کرد.

وی از آزادگان جهان و نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه حقوق کودک و آموزش خواست مسئولیت‌های خود را در قبال حملاتی که مدارس فلسطینی را هدف قرار می‌دهد، بر عهده بگیرند و اقدامات عملی برای بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه این حملات و پاسخگو کردن سران آن انجام دهند.