برنامه جهانی غذا اعلام کرد در آستانه زمستان و به دلیل کمبود منابع مالی، کمک‌های غذایی به غزه را کاهش داده و حدود ۵۰۰ هزار فلسطینی از دسترسی به این حمایت حیاتی محروم شده‌اند.

جوان آنلاین: برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل کمبود بودجه، میزان کمک‌های غذایی خود در نوار غزه را حدود یک‌سوم کاهش داده است؛ اقدامی که شمار زیادی از خانواده‌های آسیب‌پذیر را در آستانه زمستان با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند.

این نهاد اعلام کرد اکنون به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در غزه کمک می‌کند؛ در حالی که ماه گذشته شمار دریافت‌کنندگان کمک یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود. همچنین سهمیه‌های غذایی به نصف کاهش یافته است و خانواده‌ها به‌ جای دو بسته غذایی، یک بسته به همراه مقدار کمتری آرد گندم دریافت می‌کنند.

شمار وعده‌های غذای گرم روزانه نیز از ۲۵۰ هزار به ۱۵۰ هزار وعده رسیده است. خانواده‌های ساکن مناطق صعب‌العبور از جمله مناطق نزدیک به «خط زرد» تحت کنترل ارتش اسرائیل نیز به‌ جای هر روز، یک روز در میان غذای گرم دریافت خواهند کرد. افزون بر این، ارزش کمک‌های نقدی برای ۷۵ هزار خانواده کاهش یافته است.

بر اساس برآورد برنامه جهانی غذا، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معادل ۶۷ درصد جمعیت غزه با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا شرایطی وخیم‌تر روبه‌رو هستند. حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز در وضعیت اضطراری قرار دارند و برای جلوگیری از مرگ ناشی از گرسنگی به کمک فوری غذایی نیازمندند.

این نهاد همچنین اعلام کرد تنها یک کودک از هر پنج کودک در غزه از رژیم غذایی متنوع و کافی برخوردار است و نرخ بیکاری از ۸۰ درصد فراتر رفته؛ وضعیتی که توان بسیاری از خانواده‌ها برای تهیه مواد غذایی مغذی را از بین برده است.

برنامه جهانی غذا هشدار داد بهبودهای محدود در وضعیت امنیت غذایی پس از آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ شکننده است و با کاهش بیشتر کمک‌های بشردوستانه ممکن است به‌ سرعت از بین برود.

کمبود بودجه، فعالیت‌های این نهاد در کرانه باختری اشغالی را نیز تحت تأثیر قرار داده و شمار افراد تحت پوشش کمک‌ها در این منطقه از ۴۰۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای ادامه عملیات حیاتی خود در غزه و کرانه باختری طی شش ماه آینده، تا مارس ۲۰۲۷، به ۴۵۰ میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد.