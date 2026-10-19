اکونومیست: اروپا بدون آمریکا توان حمایت از اوکراین را ندارد

نشریه اکونومیست نوشت: متحدان اروپایی اوکراین و صنایع دفاعی این کشور هنوز توانایی جایگزینی برخی قابلیت‌های کلیدی نظامی و فناورانه آمریکا را ندارند.

جوان آنلاین: نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت: کشورهای اروپایی و صنایع دفاعی اوکراین در شرایط کنونی نمی‌توانند جایگزین برخی قابلیت‌های نظامی و فناورانه آمریکا شوند؛ موضوعی که وابستگی کی‌یف به حمایت واشنگتن را در حوزه‌های راهبردی نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، سه حوزه اصلی شامل سامانه‌های هشدار زودهنگام درباره شلیک موشک‌های بالستیک، سامانه‌های پدافندی پاتریوت برای رهگیری این موشک‌ها و شبکه ماهواره‌ای استارلینک است.

اکونومیست تأکید کرده است که متحدان اروپایی و شرکت‌های دفاعی اوکراین هنوز توانایی جایگزینی کامل این قابلیت‌های آمریکایی را ندارند.

این نشریه همچنین به فشارهای اقتصادی بر کشورهای اروپایی اشاره کرده و نوشته است بدهی‌های عمومی بالا، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و گرانی انرژی، تأمین منابع مالی بیشتر برای کمک به اوکراین را دشوارتر کرده است.

اکونومیست در ادامه، نسبت به پیامدهای تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هشدار داده و نوشته است که وخامت روابط کی‌یف و واشنگتن می‌تواند موقعیت اوکراین را در میدان نبرد تضعیف کند.

بحث درباره توانایی اروپا برای جبران کاهش احتمالی حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از اوکراین در شرایطی مطرح است که کشورهای اروپایی هم‌زمان با تلاش برای افزایش هزینه‌های دفاعی، با محدودیت‌های بودجه‌ای و اختلافات سیاسی داخلی روبه‌رو هستند.