جوان آنلاین: شهروندان لبنانی با برگزاری تجمع اعتراض آمیز در بیروت و اعلام حمایتشان از زنان محجبه در جمهوری آذربایجان تاکید کردند که با اقدامات تبعیض آمیز و نقض آزادی عقیده مخالف هستند.

آنها تصریح کردند که عاملان تحت فشار قرار دادن معلمان و دانش آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان باید بازخواست شوند.

لازم به ذکر است پافشاری دولت جمهوری آذربایجان بر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور موجب گسترش اعتراضات و اعتصاب دانش‌آموزان و کادر آموزشی تعدادی از مدارس شده ‌است.

بر اساس این گزارش دانش‌آموزان تعدادی از مدارس در جمهوری آذربایجان در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. اداره آموزش شهر باکو اعلام کرده است که نظارت بر نحوه اجرای الزامات جدید در مدارس دولتی را آغاز کرده است.

این اقدامات با انتقاد دانش‌آموزان و والدین روبه‌رو شده است؛ آنان می‌گویند این مقررات، حق تحصیل دختران محجبه را محدود می‌کند. بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان، دولت حق برخورداری از آموزش متوسطه عمومی رایگان و اجباری را تضمین می‌کند.