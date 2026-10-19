لغو پروازهای شرکت هواپیمایی «الاتحاد» امارات به عربستان تا دوم آبان

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات از لغو پروازهایش به شهرهای دمام، جده و ریاض عربستان تا ۲۴ اکتبر (دوم آبان) خبر داد.

جوان آنلاین: شرکت هواپیمایی «الاتحاد» امارات در بیانیه ای اعلام کرد که پروازهایش از مبدا ابوظبی به مقصد دمام، جده و ریاض عربستان را به دلیل اوضاع منطقه تا ۲۴ اکتبر (۲ آبان ۱۴۰۵) لغو کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد که امکان تغییرات بیشتر در پروازها نیز وجود دارد.

ساعاتی پیش نیز سفارت آمریکا در عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت پیچیده امنیتی منطقه، شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه باید حداکثر احتیاط را به خرج دهند.

این سفارتخانه با اشاره به حملات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی، احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و بروز اختلال در سفرهای هوایی را یادآور شد.

در همین حال، سفارت آمریکا در امارات متحده عربی نیز با صدور یک هشدار امنیتی از شهروندان آمریکایی در خاورمیانه خواست تا با توجه به آنچه آن را یک شرایط امنیتی پیچیده توصیف کرد، «هوشیاری شدید» به خرج دهند. سفارت آمریکا در امارات نیز نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفر هشدار داده است.

این سفارت هشدار داد که درگیری ها می‌تواند به سرعت تشدید شود و فراتر از منطقه هدف فعلی گسترش یابد. سفارت آمریکا در امارات از آمریکایی‌هایی که به خاورمیانه سفر می‌کنند و از آنجا برمی‌گردند، خواست تا به‌روزرسانی‌های فرودگاه‌ها و خطوط هوایی را زیر نظر داشته باشند، برای شرایط اضطراری آماده شوند و برنامه‌های سفر جایگزین تهیه کنند.

این درحالی است که وزارت خارجه آمریکا امروز دوشنبه هشدارهای امنیتی فوری را برای ۱۲ مکان در خاورمیانه، از جمله فلسطین اشغالی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، اردن، کویت، عراق، لبنان، قطر، عمان و یمن صادر کرد.