بازگشتی رویایی که کشتی آزاد ایران را قهرمان جهان کرد

اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به عملکرد فوق‌العاده اهورا خاطری در مسابقات امیدهای جهان به نقش پررنگ او در قهرمانی ایران پرداخت.

جوان آنلاین: اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با عنوان «بازگشت حماسی خاطری برای کسب طلا، قهرمانی تیمی ایران را قطعی کرد» به پیروزی تماشایی اهورا خاطری در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان پرداخت.

در این گزارش آمده است: اگر بازگشت خاطری مقابل الدار احمدالدینوف از روسیه در مرحله نیمه‌نهایی به‌اندازه کافی حماسی بود او در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم نیز نمایشی فوق‌العاده داشت و توانست در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان به مدال طلا برسد.

مدال طلای خاطری در کنار طلای مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، قهرمانی تیمی ایران را قطعی کرد. تیم ایران علاوه بر قهرمانی در کشتی آزاد، عنوان نخست رقابت‌های کشتی فرنگی را نیز به دست آورد.

اتحادیه جهانی نوشت: فینال وزن ۶۵ کیلوگرم میان خاطری و کایجی اوگینو از ژاپن، مسابقه‌ای تماشایی بود. کشتی‌گیر ژاپنی در حالی که تنها ۴۰ ثانیه تا پایان مبارزه باقی مانده بود، با نتیجه ۶ بر یک پیش افتاد اما خاطری بازگشتی خیره‌کننده را آغاز کرد.

نماینده ایران با اجرای فن کشیدن دست و رفتن به پشت حریف، ابتدا به امتیاز رسید و سپس با اجرای خاک و چرخش، امتیازات بیشتری کسب کرد. ۲ امتیاز دوم پس از اعتراض کادر فنی ایران و بازبینی صحنه به خاطری داده شد.

خاطری که با نتیجه ۶ بر ۵ عقب بود، در ۱۰ ثانیه پایانی با کشیدن سر حریف به پایین تلاش کرد به پشت او برود. کشتی‌گیر ایرانی حریف را به تشک کشاند و سرانجام در واپسین ثانیه‌ها به امتیاز خاک رسید تا با نتیجه ۷ بر ۶ پیروز شود و مدال طلای جهان را به دست آورد.

تیم ایران در مجموع مسابقات لاس‌وگاس ۹ مدال، شامل ۴ مدال طلا کسب کرد و با ۱۸۰ امتیاز بالاتر از روسیه ایستاد. روس‌ها با ۱۷۱ امتیاز دوم شدند و آمریکا با ۱۰۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.