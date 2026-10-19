کد خبر: 1385655
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

عضو دفتر سیاسی انصار الله: بانک اهداف یمن گسترده و به‌روز است

انصار الله عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به حملات سعودی به غیرنظامیان، آن را نشانه درماندگی دشمن دانست و از حملات کوبنده‌تر به عمق عربستان خبر داد و تاکید کرد بانک اهداف یمن در پاسخ به حملات عربستان، گسترده و به‌روز است.

جوان آنلاین: «حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت:، هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن، به ویژه زنان و کودکان، ناشی از این است که عربستان با وجود سال‌ها تجاوز به یمن و برخورداری از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کند.

وی افزود: حملات هوایی که خانه‌ها، بازارها، پل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مراسم تشییع جنازه را هدف قرار می‌دهد، ماهیت واقعی رویکرد رژیم سعودی در تجاوز به یمن را پس از شکست آن در دستیابی به اهداف نظامی خود آشکار می‌کند. اقدامات عربستان سعودی علیه یمن به محاصره، گرسنگی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های آن محدود نمانده است، بلکه به بمباران تجمعات غیرنظامیان نیز کشیده شده است.

وی با اشاره به تجاوزات سعودی به صعده و سایر مناطق یمن، افزود: این حملات مردم یمن را به عقب‌نشینی یا تسلیم وادار نمی‌کند، بلکه عزم و اراده آنها را برای بازپس‌گیری حقوق خود و شکستن محاصره تقویت می‌کند. نیروهای مسلح یمن دارای یک بانک هدف گسترده و دائماً در حال تکمیل هستند و استراتژی «تشدید (حملات) در برابر تشدید» به آنها اجازه می‌دهد تا در تلافی تجاوز مداوم، حملات علیه اهداف نظامی و حیاتی در عمق عربستان سعودی را تشدید کنند.

حزام الاسد تاکید کرد: رژیم سعودی در طول سال‌های تجاوز، رویکردی جنایتکارانه را دنبال کرده و تمام نشانه‌های زندگی در یمن، از خانه‌ها و بازارها گرفته تا مراکز خدماتی و اماکن مذهبی را هدف قرار داده است. تعداد حملات هوایی علیه یمن از ۳۰۰ هزار تجاوز فراتر رفته است.

وی با اشاره به شکست مزدوران تحت حمایت عربستان و قرار گرفتن آنها در معرض حملات در مناطق مرزی و اشغالی و همچنین هدف قرار دادن مراکز حیاتی در عربستان گفت: این اهداف مشروع و در چارچوب رویارویی قرار دارد.

وی افزود: گناه زنان، کودکان و غیرنظامیانی که با بمب‌های ساخت آمریکا بمباران می‌شوند چیست.

او تداوم حملات سعودی علیه غیرنظامیان و تحرکاتش برای مشارکت دادن دیگران در جنگ علیه یمن را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: نیروهای مسلح یمن قادر به تشدید عملیات خود و هدف قرار دادن اهداف حساس نظامی و حیاتی در عمق خاک عربستان سعودی هستند و از این طریق مانع حملات بیشتر می‌شوند.مخالفت با هدف قرار دادن غیرنظامیان به معنای کنار گذاشتن پاسخ به جنایات یا عقب‌نشینی از اصل تشدید به جای تشدید نیست.

الاسد با اشاره به اینکه یمن به دنبال هدف قرار دادن غیرنظامیان نیست تاکید کرد: بازدارندگی بر اهداف نظامی و حیاتی مرتبط با تجاوز متمرکز است.

وی از سکوت جامعه بین‌المللی در مورد هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن انتقاد کرد و اظهار داشت که منافع مالی و نفتی بر مواضع برخی از بازیگران بین‌المللی تأثیر گذاشته است.

او به قرار گرفتن نام عربستان سعودی در فهرست سیاه سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت که فشارهای مالی مانع از این شد که نام عربستان با وجود اقدمات جنایتکارانه در این فهرست باقی بماند.

حزام الاسد تأکید کرد: مردم یمن در برابر تجاوز زانو نخواهند زد و تسلیم نخواهند شد و هدف قرار دادن غیرنظامیان یمنی تنها عزم آنها را برای مقاومت تقویت خواهد کرد. خون قربانیان، یمنی‌ها را به تسلیم شدن وادار نمی‌کند، بلکه عزم آنها را تقویت خواهد کرد.

برچسب ها: انصار الله یمن ، یمن ، عربستان
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