کد خبر: 1385652
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
ورزش » ساير

احتمال خروج یک بازیکن از بحران در پرسپولیس؛ هدف حل مشکل گلزنی است

پرسپولیس کادرفنی پرسپولیس از عملکرد خط حمله این تیم در بازی با خیبر خرم آباد راضی نیست و دنبال راهکاری برای حل این مشکل در بازی امروز با شهربابک است.

جوان آنلاین: دیدار تیم های فوتبال مس شهربابک و پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه در هفته نهم لیگ برتر برگزار می شود که شاگردان مهدی تارتار برای تثبیت صدرنشینی خود نیاز به ۳ امتیاز این مسابقه دارند.

سرخپوشان پایتخت در حالی بازی قبلی مقابل خیبر خرم آباد را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشتند که کادرفنی این تیم در جلسات آنالیز به بررسی ۳ موقعیت مسلم گلزنی این تیم و عدم موفقیت مهاجمان در گل کردن آنها پی می برد. از این رو مهدی تارتار تصمیم به تغییر در خط حمله این تیم را گرفته است تا بتواند در بازی امروز با مس شهربابک خیلی زود به گل برسند و سپس کنترل بازی را در اختیار بگیرد.

از سوی دیگر تارتار در تمرین پیش از بازی پرسپولیس از دانیال ایری در قلب دفاعی سرخپوشان استفاده کرد تا احتمالا این مدافع جوان در روزهای مصدومیت محمدحسین کنعانی زادگان و پس از فشار روحی و روانی که به دلیل اشتباه در جریان بازی با تراکتور در هفته دوم تحمل کرد، فرصت احتمالی دیگری برای کسب اعتماد به نفس لازم پیدا کند.

حال باید دید آیا تصمیم کادرفنی پرسپولیس برای ایجاد تغییر دوباره در ترکیب این تیم پاسخ لازم به خواسته های فنی اش را می دهد یا سرخ ها مقابل مس شهربابک دچار مشکل شده و امتیاز از دست می دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای این بازی به شرح زیر است:

پیام نیازمند، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، اوستون ارونوف و علی علیپور.

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر ، فوتبال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار